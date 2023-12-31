الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي في مدارس المملكة اليوم

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الاختبارات تستمر حتى الخميس
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تنطلق اليوم الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم.اضافة اعلان
وتؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الاخلال باليوم الدراسي، وفقًا لتعليمات وزارة التعليم.

رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني

ونبهت الوزارة على الإدارات التعليمية برصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات.
وحددت 6 من رجب القادم، ليكون آخر موعد لإدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة للمراحل الدراسية الثلاث كافة.
ويحصل الطلاب والمعلمون على إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر الموافق 4 من يناير 2024.

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