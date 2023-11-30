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عاجل.. اليوم.. إيداع المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

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تبكير الصرف اليوم
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات اليوم الخميس.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "سيتم الإيداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم، وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".اضافة اعلان


موعد صرف المعاشات 

ويتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.
في حين تصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي.
وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.

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