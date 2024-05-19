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"الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة

الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
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 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات الإعاقة لعام 2023، اليوم الأحد، مبينة أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 1.8% من إجمالي السكان في المملكة بجميع أنواعها.اضافة اعلان
وأشارت إلى أن مسح الإعاقة يُعد أحد المسوح المتخصصة الوطنية التي تنفذها الهيئة لتوفير بيانات عن أنواع الإعاقة، وأسبابها، والخصائص العملية والديموغرافية للأفراد ذوي الإعاقة، وتوزيعهم الجغرافي.

إعاقات سمعية وبصرية

 وأوضحت نتائج مسح الإعاقة أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية بلغت 21.8%، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية 7.0%.

إعاقات حركية وإعاقات في التواصل

أما نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة في التواصل فقد بلغت 2.7%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة حركية (عدم القدرة على المشي) 52.6% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة الواحدة في العينة المستهدفة ودرجة شدتها (شديدة أو لا يستطيع).

إعاقات في الفئة العمرية (2 - 4 سنوات)

كما بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (2 - 4 سنوات) الذين لديهم أكثر من إعاقة قد بلغت 68.2٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 83.1% من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.

إعاقات في الفئة العمرية (5 -17 سنة)

 وبينت النتائج أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية (5 -17 سنة) الذين لديهم أكثر من إعاقة 60.0٪ بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 40.0% من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.

إعاقات في الفئة العمرية (18 سنة فأكثر)

وبلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) الذين لديهم أكثر من إعاقة 58.0٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 42.0٪ من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.
 ووفقاً لنتائج النشرة أن المرض والعوامل الخلقِيَّة من أكثر الأسباب شيوعًا للإعاقة بنسبة 39.2٪ و26.9% على التوالي.
وقد بلغت نسبة الأسر التي تضم فردًا واحدًا من ذوي الإعاقة 79.7٪ لجميع درجات شدة الصعوبة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تضم أكثر من فرد من ذوي الإعاقة 20.3٪ من إجمالي الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقة.


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