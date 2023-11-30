الصحة العالمية تطالب بمعلومات جديدة من الصين حول المرض الغامض

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طالبت منظمة الصحة العالمية، ببيانات جديدة من الصين حول تفشي مرض غامض يشبه الالتهاب الرئوي.

وتشهد الصين زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت في ديسمبر القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدًا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج. اضافة اعلان





استمرار اكتظاظ المستشفيات بالمرضى



تطورات الوضع



مخاوف من وباء محتمل



وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة "تتابع الوضع مع الصين" مع استمرار اكتظاظ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.والميكوبلازما الرئوية، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال عادة، منتشرة في البلاد منذ مايو. وتحدثت تقارير في الأسبوع الماضي عن اكتظاظ المستشفيات بالأطفال المرضى.وتشهد مستشفيات الأطفال الكبرى ما يصل إلى 7 آلاف حالة دخول يوميًا في بعض مناطق بكين، وفقًا للتقارير. ويُزعم أن أكبر مستشفى في تيانجين - وهي مقاطعة على الساحل بالقرب من بكين - يستقبل أكثر من 13 ألف طفل مريض يوميًا.وقالت الدكتورة فان كيرخوف في مؤتمر صحفي أمس: "نحن نتابع الأمر مع الصين. إنهم يشهدون زيادة بسبب عدد من الإصابات المختلفة. نحن نتابع مع شبكتنا السريرية ونتابع مع الأطباء في الصين".وأضافت: "فيما يتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، فإننا ننظر إلى العبء الواقع على أنظمة الرعاية الصحية وننظر إلى قدرات الأنظمة في مجال الرعاية الصحية."وحث المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية، مي فنج، المواطنين على توخي المزيد من الحذر مع استمرار انتشار المرض الغامض.وقال في مؤتمر صحفي الأحد: "يجب بذل الجهود لزيادة فتح العيادات ومناطق العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة المعروض من الأدوية. (وهذا يشمل) في المدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ودور رعاية المسنين ، والحد من تدفق الأشخاص والزيارات".وتتزايد المخاوف من حدوث وباء جديد محتمل، لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية حاولوا التهدئة من المخاوف.وأشاروا إلى أنهم "يشهدون زيادة في حالات التهابات الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم" ولكن من المتوقع حدوث ذلك مع "دخولنا أشهر الشتاء".ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة السبب وراء الارتفاع الكبير في حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال غير المشخصة، لكن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون ناجمًا عن أكثر من مرض واحد.وقال البروفيسور بول هانتر، من جامعة إيست أنجليا: “في الوقت الحالي، هناك القليل من المعلومات لإجراء تشخيص نهائي لسبب هذا الوباء في الصين. قد يكون هناك أيضًا أكثر من سبب معدي للوباء الحالي".وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، من جامعة كوليدج لندن: "من المحتمل أن تكون الموجة الحالية في الصين ناجمة عن مسببات أمراض الجهاز التنفسي المختلفة مثل الفيروس المخلوي التنفسي أو الأنفلونزا".مع ذلك، أشار إلى أنه "من المحتمل أيضًا أن تكون نسبة كبيرة من الحالات ناجمة عن بكتيريا الميكوبلازما الرئوية، وهي غير ضارة إلى حد ما بشكل عام".ويعاني المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في الرئتين.