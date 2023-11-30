الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة العالمية تطالب بمعلومات جديدة من الصين حول المرض الغامض

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طالبت منظمة الصحة العالمية، ببيانات جديدة من الصين حول تفشي مرض غامض يشبه الالتهاب الرئوي.
وتشهد الصين زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت في ديسمبر القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدًا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.اضافة اعلان

استمرار اكتظاظ المستشفيات بالمرضى

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة "تتابع الوضع مع الصين" مع استمرار اكتظاظ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
والميكوبلازما الرئوية، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال عادة، منتشرة في البلاد منذ مايو. وتحدثت تقارير في الأسبوع الماضي عن اكتظاظ المستشفيات بالأطفال المرضى.
وتشهد مستشفيات الأطفال الكبرى ما يصل إلى 7 آلاف حالة دخول يوميًا في بعض مناطق بكين، وفقًا للتقارير. ويُزعم أن أكبر مستشفى في تيانجين - وهي مقاطعة على الساحل بالقرب من بكين - يستقبل أكثر من 13 ألف طفل مريض يوميًا.

تطورات الوضع 

وقالت الدكتورة فان كيرخوف في مؤتمر صحفي أمس: "نحن نتابع الأمر مع الصين. إنهم يشهدون زيادة بسبب عدد من الإصابات المختلفة. نحن نتابع مع شبكتنا السريرية ونتابع مع الأطباء في الصين". 
وأضافت: "فيما يتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، فإننا ننظر إلى العبء الواقع على أنظمة الرعاية الصحية وننظر إلى قدرات الأنظمة في مجال الرعاية الصحية."
وحث المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية، مي فنج، المواطنين على توخي المزيد من الحذر مع استمرار انتشار المرض الغامض.
وقال في مؤتمر صحفي الأحد: "يجب بذل الجهود لزيادة فتح العيادات ومناطق العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة المعروض من الأدوية. (وهذا يشمل) في المدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ودور رعاية المسنين ، والحد من تدفق الأشخاص والزيارات".

مخاوف من وباء محتمل

وتتزايد المخاوف من حدوث وباء جديد محتمل، لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية حاولوا التهدئة من المخاوف.
وأشاروا إلى أنهم "يشهدون زيادة في حالات التهابات الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم" ولكن من المتوقع حدوث ذلك مع "دخولنا أشهر الشتاء".
ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة السبب وراء الارتفاع الكبير في حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال غير المشخصة، لكن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون ناجمًا عن أكثر من مرض واحد.
وقال البروفيسور بول هانتر، من جامعة إيست أنجليا: “في الوقت الحالي، هناك القليل من المعلومات لإجراء تشخيص نهائي لسبب هذا الوباء في الصين. قد يكون هناك أيضًا أكثر من سبب معدي للوباء الحالي".
وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، من جامعة كوليدج لندن: "من المحتمل أن تكون الموجة الحالية في الصين ناجمة عن مسببات أمراض الجهاز التنفسي المختلفة مثل الفيروس المخلوي التنفسي أو الأنفلونزا". 
مع ذلك، أشار إلى أنه "من المحتمل أيضًا أن تكون نسبة كبيرة من الحالات ناجمة عن بكتيريا الميكوبلازما الرئوية، وهي غير ضارة إلى حد ما بشكل عام".
ويعاني المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في الرئتين.

اقرأ أيضا

وزارة الصحة
7:46 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تحرك وزارة الصحة لضبط أسعار منشآت القطاع الخاص

الكاتل
4:59 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تصيب بأمراض مميتة.. أضرار استخدام "الكاتيل" في إعداد الشاي

تقليل وجبات الطعام
1:34 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أطعمة صحية يُنصح بتناولها في سن الأربعين

السكري
10:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

استشاري يحذر مرضى السكري: لا تتناول هذا النوع من الفطور

اقرأ أيضا

دراسة: نقص 5 فيتامينات يسبب تساقط الشعر

احذر.. هذا ما يفعله الإفراط في تناول الحمضيات بالجسم

مفاجأة.. الخضيري يكشف عن معلومة صحية خاطئة لدى الكثيرين

"وقاء" إساءة استعمال المضادات الحيوية يسرع وتيرة المقاومة الميكروبية

من الصداع الشديد إلى السعال المستمر.. 9 أعراض لاتتجاهلها أبدًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

كورونا 7:59 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

مع امتلاء مستشفياتها بالأطفال.. "متحور غامض" في الصين يثير مخاوف عالمية

فيروس كورونا 1:10 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الصحة العالمية" تحذر من انتشار 3 سلالات جديدة لـ كورونا مثيرة للقلق

الوحدة 10:26 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطر مميت.. "الصحة العالمية": العيش وحيدًا يعادل تدخين 15 سيجارة يوميًا

خفض ضغط الدم 6:20 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

يحمي من أمراض قاتلة.. كيف تخفض ضغط الدم بدون أدوية وبحيلة بسيطة؟

اقرأ أيضا

الاستحمام
2:14 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

كم مرة يجب أن تغسل وجهك يوميًا؟ وأي الأوقات أفضل؟.. نصائح لاتفوتها

فك شفرة الكلام
1:46 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

باحثون يطورون طريقة لفك شفرة الكلام لدى "البكم"

أطعمة
12:22 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

المكسرات تُقلل من خطر الوفاة المبكرة

المشي
11:53 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

c962324af8
7:57 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أسهل طريقة للقبول بوظائف الدفاع الجوي في آخر يوم تقديم

الراتب
7:38 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية

طقس مستقر في المملكة
7:15 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. استقرار حالة الطقس على معظم مناطق المملكة

حساب المواطن
6:57 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص نتائج الأهلية لشهر ديسمبر

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6:38 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

توفر عشرات الآلاف من الوظائف.. 433 جمعية تعاونية بالمملكة

وزارة التجارة السعودية
5:53 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تصل لـ25 ألف ريال.. غرامات فورية على الشركات المتأخرة عن إيداع القوائم المالية