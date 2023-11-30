حتى لا تصاب بعدوى خطيرة.. نصائح لا تفوتك أثناء التسوق

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أثناء التسوق قد لا ينتبه كثير من الناس إلى ما يتعين عليهم فعله لتجنب خطر الإصابة بالعدوى والأمراض الخطيرة.

وادعت سيدني جرانت، صانعة محتوى على تطبيق "تيك توك"، أنها أصيبت بمرض اليد والقدم والفم بعد أن أمسكت بعربة سوبر ماركت. اضافة اعلان

ووثقت جرانت، اصطحاب طفلتها معها للتسوق لشراء البقالة ووضعها الصغيرة في عربة التسوق لأول مرة،

لكن التجربة تحولت إلى كابوس بعد أن أصيبت بطفح جلدي على يديها ووجهها، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





تلوث عربات التسوق بالجراثيم



ما أعراض مرض اليد والقدم والفم؟



كيف يمكن علاج مرض اليد والقدم والفم؟



وأصدر الطبيب الدكتور كونال سود، تحذيرًا حول تلوث عربات التسوق بالجراثيم، قائلاً: "من الممكن نقل العدوى من عربة التسوق، ولكن هل تعرف بالضبط مدى اتساخ عربة التسوق؟".واستشهد بدراسة أجرتها جامعة أريزونا أظهرت أن أكثر من 75% من عربات التسوق بها آثار من البكتيريا البرازية.وحذر الدكتور سود من أن عربات التسوق يمكن أن تكون أكثر قذارة من المراحيض - وفقًا للدراسة - حيث من المرجح أن يتم تنظيف الحمامات بانتظام.ولا يقتصر الأمر على مرض اليد والقدم والفم، إذ أنه وفقًا لمؤلفي الدراسة فإن "وضع الأطفال في عربات تسوق البقالة قد تورط مؤخرًا كمصدر للعدوى بالسالمونيلا والكامبيلوباكتر لدى الأطفال الصغار".وخلصوا إلى أن "نتائج هذه الدراسة تشير إلى الحاجة إلى تحسين الصرف الصحي لعربات وسلال التسوق للحد من التعرض لمسببات الأمراض والانتقال المحتمل للعدوى الميكروبية بين المتسوقين".وقال الدكتور سود: "إن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى لك ولأطفالك هي استخدام مناديل مطهرة والتأكد من مسح مقبض عربة التسوق".ينتشر مرض اليد والقدم والفم بشكل أكثر شيوعًا بين الأطفال، ولكنه يصيب البالغين أيضًا.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن العلامات الأولى لمرض الطفولة لا تكون عادة طفحًا جلديًا، ولكن:التهاب في الحلق.حرارة مرتفعة.العزوف عن الأكل.لا تظهر البثور إلا في المرحلة الثانية.طفح جلدي على اليدين والقدمين، وأحيانًا على الفخذين والمؤخرة.قد تبدو البقع وردية أو حمراء أو أغمق من الجلد المحيط بها، اعتمادًا على لون البشرة ويمكن أن تتحول إلى بثور مؤلمة قد تكون رمادية أو أفتح من البشرة.شرب السوائل -لمنع الجفاف وتجنب المشروبات الحمضية، مثل عصير الفاكهة.تناول الأطعمة اللينة مثل الزبادي وتجنب الأطعمة الحارة والحارة.تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين للمساعدة في تخفيف التهاب الفم أو الحلق.

متى تذهب للطبيب



كيف ينتشر مرض اليد والقدم والفم؟



ويتعين الذهاب إلى الطبيب إذا:لم تتحسن أعراضك أو أعراض طفلك بعد سبعة إلى 10 أيام.تعاني أنت أو طفلك من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، أو تشعر بالحرارة والرعشة.القلق بشأن الأعراض التي يعاني منها طفلك.معاناة الطفل من الجفاف وعدم التبول كالمعتاد.الإصابة أثناء الحمل بمرض اليد والقدم والفم.ينتقل مرض اليد والقدم والفم إلى الأشخاص عن طريق السعال والعطس والبراز والسوائل الموجودة في البثور، ويمكن أن يصاب به الشخص أكثر من مرة.ومن المرجح أن تنتشر العدوى للآخرين في الأيام الخمسة الأولى بعد بدء الأعراض.لتقليل خطر انتشار مرض اليد والقدم والفم:اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، وأيدي الأطفال أيضًااستخدم المناديل الورقية لاحتجاز الجراثيم عند السعال أو العطسلا تشارك المناشف أو الأدوات المنزلية مثل الأكواب أو أدوات المائدةاغسل الفراش والملابس المتسخة بماء ساخن