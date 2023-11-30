عاجل.. بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية

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بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية. اضافة اعلان

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة في وقت سابق عبر حسابها في منصة "إكس"، تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24)، نظرًا لتزامن الموعد المحدد للصرف – الأول من شهر ديسمبر – ليوم إجازة (الجمعة).





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