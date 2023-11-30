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عاجل.. بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية

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بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.اضافة اعلان
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة في وقت سابق عبر حسابها في منصة "إكس"، تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24)، نظرًا لتزامن الموعد المحدد للصرف – الأول من شهر ديسمبر – ليوم إجازة (الجمعة).
 

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور  (من هنا).
- قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
- في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
- سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

- إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
- سيتم إرسال ”رمز  التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل. 
- إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ 
- تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
- تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

معاش الضمان الاجتماعي

ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

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