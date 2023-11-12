عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تفاصيل التبليغ والتحقيق في إصابات العمل والاختبارات لحظة بلحظة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



بالصور.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.



خط صحي ساخن بالمدارس ولجان بأسماء المتميزين

تعمل إدارة الصحة المدرسية على خدمة الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات بوجود مختصين، وفتح خط ساخن مع عدد من المسؤولين بالمدارس للاتصال عند الضرورة.



تفاصيل التبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل بالمملكة

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة "استطلاع"، مشروعًا يهدف إلى تطوير برنامج وطني لإدارة البلاغات والتحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية.



لمستفيدي حساب المواطن .. ماذا تفعل عند وجود دخل للتابع؟

ألزم حساب المواطن، المستفيدين بالإبلاغ عن وجود دخل للتابع ضمن البيانات الشخصية عبر برنامج الدعم.





36 في مكة و8 بالسودة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.



برد شديد.. خبير طقس يُحذر من بداية "الغفر" وانتشار هذه الأمراض

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بداية "الغفر" وهو النجم الثالث من نجوم الوسم، وانتشار عدة أمراض.



ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد.



فوائد لن تصدقها عن "البرقوق".. وحالة واحدة يصبح فيها خطراً على الصحة

قالت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، إن تناول البرقوق الطازج أو المجفف بانتظام يساعد على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم، بحسب "روسيا اليوم".



هل ترغبين بشعر أكثر كثافة؟.. هذه الأطعمة لا غنى لك عنها



تولي المرأة اهتمامًا خاصًا بشعرها، فهو تاجها، لذا تتطلع دومًا للحفاظ على نعومته وكثافته وصحته، لكن لأسباب تتعلق بالوراثة أو العمر أو التوتر أو النظام الغذائي، فإن البعض قد يعانين من مشاكل فيه.

