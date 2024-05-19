"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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أقرت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة، والتشكيلات المدرسية للعام 1445 هـ .

وأوضحت الإدارة أن العدد الإجمالي للمنقولين في الحركة هذا العام بلغ 2961 معلماً، فيما بلغت نسبة من شملتهم الحركة 49.46℅، وتحققت الرغبة الأولى لـ 36.28 ℅ من المنقولين.

بينما بلغ عدد المتقدمات 2960 معلمة، وشملت الحركة 39.52℅ معلمة من المتقدمات وتحققت الرغبة الاولى لـ 28.48 ℅ من المنقولات.

مؤكدة أنه يمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة، علماً بأن فترة الاعتراض على الحركة آلياً خلال ثلاثة أيام من صدور الحركة.



