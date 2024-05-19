الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أقرت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة، والتشكيلات المدرسية للعام 1445 هـ .اضافة اعلان
 وأوضحت الإدارة أن العدد الإجمالي للمنقولين في الحركة هذا العام بلغ 2961 معلماً، فيما بلغت نسبة من شملتهم الحركة 49.46℅، وتحققت الرغبة الأولى لـ 36.28 ℅ من المنقولين.
بينما بلغ عدد المتقدمات 2960 معلمة، وشملت الحركة 39.52℅ معلمة من المتقدمات وتحققت الرغبة الاولى لـ 28.48 ℅ من المنقولات.
مؤكدة أنه يمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة، علماً بأن فترة الاعتراض على الحركة آلياً خلال ثلاثة أيام من صدور الحركة.

اقرأ أيضا

مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي الجديد 1446هـ

تكدس حركة سير المركبات على طريق الملك فهد بالرياض (فيديو)

عاجل.. الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة

بالصور.. انطلاق أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع من المدينة إلى مكة

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي ويستعرضان الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الإستراتيجية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook