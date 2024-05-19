الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف

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وسط تقلبات جوية، تساقطت ظهر اليوم الأحد، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.





تساقط أمطار غزيرة على الطائف



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض محافظة الطائف لأمطار غزيرة مع رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وتكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.