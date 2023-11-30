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اقتصاديون: إكسبو 2030 يعزز اقتصاد المملكة بأكثر من 50 مليار دولار

اكسبو1
معرض إكسبو 2030
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توقع اقتصاديون أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.اضافة اعلان

ازدهار قطاعات اقتصادية حيوية

إضافة إلى ازدهار قطاعات اقتصادية وحيوية عديدة، بينها الطيران والنقل والعقار والاتصالات والمواصلات والتجزئة والفنادق والضيافة والسياحة، حسب "الشرق الأوسط".
وكانت الرياض قد تفوقت على روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية.

شهادة دولية على نجاح المملكة تنمويًا

ورأى محللون اقتصاديون أن هذا الفوز يعد شهادة دولية على نجاح المملكة في تنفيذ مشاريعها التنموية المنبثقة من «رؤية 2030».
وتوقع هؤلاء أن يسهم المعرض في جلب مزيد من السياح إلى المملكة بأكثر من 50 مليون زائر خلال مدة المعرض، وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد المعرفي بشكل كبير.

"إكسبو" يعزز نمو الناتج المحلي بـ 2.5%

إضافة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي بأكثر من 2.5 في المئة، ودفع القطاعات الحيوية في «رؤية 2030» إلى الأمام.
ورجحوا أن تتوزع الإيرادات المرتقبة من المعرض على قطاع المطاعم والفنادق بنحو 5 مليارات دولار، والمقاولات بنحو 11.5 مليار دولار.

"إكسبو" يخلق نحو 60 ألف وظيفة سنويًا

وتوقعوا أن يكون نصيب خدمات الأعمال وتنظيم الفعاليات بـ28 مليار دولار، وإنفاق المشاريع الصغيرة 5.5 مليار دولار.
وأشار المحللون إلى أن «إكسبو 2030» سيخلق نحو 60 ألف وظيفة سنويًا حتى تاريخ المعرض، بإجمالي متوقع يصل إلى 420 ألف وظيفة.

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