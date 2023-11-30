عاجل.. مداهمة مفاجئة لعدة مستودعات بسكن عمالة في أبحر الشمالية .. ماذا وجد بداخلها؟

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واصلت أمانة جدة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وإجادة، الحملة المشتركة على محلات بيع المعسل. اضافة اعلان





ضبط 3 مستودعات:



واقعة أخرى:



انتشار الصراصير:



وبحسب"عكاظ"، تم ضبط 3 مستودعات داخل سكن عمالة في أبحر الشمالية لتصنيع المعسلات باستخدام مواد مجهولة المصدر إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من النكهات الإلكترونية مجهولة المصدر والنشوق ومنتجات تهرب ضريبي وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.ويظهر مقطع فيديو لحظة ضبط كميات كبيرة من المعسل داخل شقة سكنية، ويستخدمها المتهمون في تصنيع تلك المواد بالمخالفة.داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة مستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري وذلك قبل توزيع المنتجات على المواطنين.وأوضحت أن المخالفين كانوا يمارسون الغش التجاري في منتج الدقيق “المدعوم” بإعادة تعبئته في عبوات مختلفة لتحقيق الربح السريع.وأضافت: ضبطنا العمالة المخالفة، والكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين، وأغلقنا المستودع بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.وتابعت: تم غلق المواقع المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.في وقت سابق، ضبطت أمانة جدة أحد المطاعم الشهيرة بحي الروضة يستخدم لحوماً ومواد غذائية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، بحسب "عكاظ".ولوحظ انتشار الصراصير والحشرات والتحضير بطرق سيئة جداً، وإهمال العاملين في تطبيق الاشتراطات الصحية. وجرى إتلاف الكميات المرصودة وتطبيق الإجراءات النظامية.وعرض الفيديو العديد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة والمليئة بالحشرات والتي كان يتم إعدادها تمهيدا لبيعها في الأسواق.