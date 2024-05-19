عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و6 مناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من البرد والسيول وتساقط أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





برد وسيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة



سيول وأمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعهد ووادي الفرع والحناكية وبدر والرايس وينبع والحناكية".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والعرضيات والطائف وأضم وميسان الكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام وخليص والجموم وبحرة وتربة ووالخرمة والمويه ووالليث ورنيه".4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية ورأس تنورة".5 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".7 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".8 - منطقة الرياض، وتشمل "الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.