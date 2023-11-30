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صحيفة تواصل الالكترونية

رد موجع من إيلون ماسك على مقاطعي الإعلانات على "إكس"

ايلون ماسك
ماسك
أ أ
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ظهر الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" في مقطع فيديو وهو ينتقد الأشخاص الذين قاطعوا الإعلانات على منصة x.

الابتزاز بالمال:


وأضاف في مقطع فيديو: "يبتزوني بالمال؟ أقول لهم "اذهبوا إلى الجحيم".

التبرع بالمال:



في وقت سابق، ماسك عن تبرعه بجميع أرباح الإعلانات والإشتراكات في الشركات التي تنضوي تحت "X القابضة" التي يملكها لصالح جميع المستشفيات في غزة والصليب الأحمر والهلال الأحمر في فلسطين والأراضي المحتلة.


الكونجرس الأميركي:



وكتبت مجموعة من27 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس الأميركي  رسالة إلى ماسك، يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الكيان المحتل.

وتعد هذه الرسالة أحدث معركة بين ماسك، الذي اشترى "تويتر" وغير اسمها إلى "إكس"، والداعين إلى تحسين الإشراف على المحتوى.

منصة إكس

ورفعت "إكس" دعوى قضائية على مجموعة ميديا ماترز المعنية بمراقبة وسائل الإعلام قائلة إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرا عن ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية.

وكتب المشرعون "تظهر هذه التقارير أن إكس تستفيد من انتشار هذه الدعاية البشعة والضارة من خلال رسوم الاشتراك في الحساب وعوائد الإعلانات"، مضيفين أن قدرا كبيرا من المحتوى المسيء لا يزال منشورا رغم إبلاغ باحثين عنه.

وجاء في رسالة أعضاء الكونغرس: "استفادت إكس ماليا من انتشار محتوى كاذب ومضلل بشكل واضح أيضا".

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