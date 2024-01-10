عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتوفية زوجته

المتوفي زوجته في حساب المواطن. اضافة اعلان



تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن:



وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها للأشخاص المتوفى زوجاتهم، أثناء القيام بعملية التسجيل في الحساب لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " المستفيد المتوفية زوجته حالته الاجتماعية في برنامج حساب المواطن ماذا يختار "أعزب أم متزوج"؟ ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية".وأوضح أنه في حال تم تحديث "الحالة الاجتماعية" بإمكانك التوجه إلى حسابك(ملف المستفيد، بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية وفي حال وجود تابعين يتم اختيار الحالة الاجتماعية"أرمل" ثم تقديم الطلب من "المراجعة".أيضا وجه حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، تنبيها بشأن المرأة المتزوجة وطبيعة استفادتها من دخل المواطن، ومتى تكون مستفيدا رئيسيا وتابعا.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا لحساب خدمة المستفيدين تقول فيه "هل يمكن لحساب المواطن أن يقبل متزوجة وهي ما عندها تابع".وجاء الرد : " بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة".وأوضح حساب خدمة المستفيدين أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.