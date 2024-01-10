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مكاتب الاستقدام تحدد السبب الرئيس في تأخر قدوم العمالة المنزلية

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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اتهم أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، بعض المكاتب الخارجية للاستقدام بأنها لا تلتزم بواجباتها تجاه مثيلاتها في داخل المملكة. اضافة اعلان

أسباب تأخر استقدام العمالة المنزلية

وأكدوا على وجود أزمة واضحة في مدد الاستقدام، التي تقف وراءها المكاتب في الخارج والمسؤولة عن عدم مصداقيتها مع العملاء في تلك المدد، وفقًا لـ "الرياض".
وقالت المكاتب: لقد حددت وزارة العمل أسعار استقدام عاملات المنازل في برنامج «مساند»، ولا يستطيع أي مكتب في المملكة مخالفة ذلك، أو رفع الأسعار على العملاء.

الالتزام بسقف تكاليف استقدام العاملة المنزلية

وأكد الاقتصادي، فهد شرف، على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألزمت جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسّط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وأضاف، أن الوزارة تهدف إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

أسعار استقدام العاملات في 5 دول

وقال إن الوزارة ألزمت بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن الفلبين 17,288 ريالًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة".

المستفيدون من رفع أسعار استقدام الخادمات

وقالت مكاتب: هناك أطراف مستفيدة من هذه الأزمة في الخارج، وذلك لرفع أسعار الخادمات المنزليات، ومن ضمنهم الأشخاص المعنيون بإحضار العاملات من أماكن بعيدة لمكاتب التوظيف في البلد المعني.
وأضافت، أن هناك الكثير من العاملين في مجال الاستقدام في الدول المصرح بها لا يعملون باحترافية، وهمهم الأول هو جني الأموال فقط.

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