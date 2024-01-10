عاجل.. الإقامة المميزة.. رابط وشروط التقديم على إقامة موهبة

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أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، إطلاق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال وذلك بهدف احتضان أفضل العقول والخبرات العالمية. اضافة اعلان



ومن ضمن هذه المنتجات إقامة موهبة، والتي تستهدف استقطاب المواهب والمبدعين حول العالم بما يعزز الاستثمارات في المملكة.





رابط الحصول على إقامة موهبة



شروط الحصول على إقامة موهبة



مزايا وأهداف الحصول على إقامة موهبة

