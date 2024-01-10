عاجل.. الإقامة المميزة.. رابط وشروط التقديم على إقامة موهبة

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أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، إطلاق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال وذلك بهدف احتضان أفضل العقول والخبرات العالمية.
ومن ضمن هذه المنتجات إقامة موهبة، والتي تستهدف استقطاب المواهب والمبدعين حول العالم بما يعزز الاستثمارات في المملكة.
رابط الحصول على إقامة موهبة
وإقامة موهبة، عبارة عن منتج مصمم للموهوبين والمختصين ذوي المهارات الإبداعية في الرياضة والثقافة والفنون، بما يٌعزز دعم المواهب والاستثمار في إمكاناتهم الإبداعية والرياضية ويمكن التقديم عليها من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
شروط الحصول على إقامة موهبة
وبالنسبة لإقامة موهبة، يشترط في المسار الأول الترشح أو الحصول على إحدى الجوائز الاستثنائية المحددة.
في حين يتطلب المسار الثاني استيفاء الحد الأدنى من قائمة معايير الأهلية المعتمدة من وزارة الرياضة أو وزارة الثقافة بحسب المجال.
ويشترط في هذه الفئة ما يلي:
- اجتياز الحد الأدنى للملاءة المالية (بما يضمن تحمل تكاليف المعيشة في المملكة)
- الحصول على توصية من وزارة الرياضة أو وزارة الثقافة بحسب مجال المتقدم.
وبالنسبة لمدة الإقامة لهذا النوع، فهي محددة عند الإصدار بخمس سنوات، وعند التجديد يمنح المستفيد الفترة نفسها مع استمرار استيفاء معايير الأهلية وإقامة لمدة 30 شهر خلال الأعوام الخمسة، متصلة أو غير متصلة.
أما الإقامة الدائمة، فتتطلب استمرار استيفاء معايير أهلية المنتج، وإقامة لمدة 30 شهراً خلال 5 سنوات متصلة أو غير متصلة، والحصول على توصية من وزارة الرياضة أو وزارة الثقافة.
مزايا وأهداف الحصول على إقامة موهبة
تشمل أهم مزايا إقامة موهبة المميزة، دعم الاستثمارات والتوظيف وتوفير فرص العمل للمواطن والمقيم كما يلي:
- منتجات الإقامة المميزة ستدعم زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم.
- منتجات الإقامة المميزة هي نتاج عمل وطني محكم شاركت فيها اهم الجهات الوطنية لضمان عدم المساس بمزايا المواطن.
- الإقامة المميزة ومنها موهبة، سوف تكون لفئات مميزة جداً وبشكل انتقائي ولأعداد محدودة ولن تكون متاحة لجميع المتقدمين. والاثر المتوقع منهم يعتمد على الكيف وليس الكم.
- منتجات الإقامة المميزة تزيد من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي.
- الأثر المباشر وغير المباشر لعملية التنمية الاقتصادية التي تشكل الإقامة المميزة ومنتجاتها واحدة من ركائز دعم الاقتصاد المحلي.