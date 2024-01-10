أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الشتاء الحالي والذي بدأ من شهر ديسمبر الماضي ويستمر حتى فبراير 2024. اضافة اعلان





طقس المملكة هذا الشتاء



معدل درجات الحرارة المتوقعة بأجواء المملكة



طقس الرياض وعدة مناطق خلال يناير الجاري



وتوقع التقرير هطول أمطارٍ هذا العام بمتوسط كميات أعلى من المعدل الطبيعي خلال فصل الشتاء بنسبة احتمال تصل إلى "50%" على أجزاء من مناطق "الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية"، بينما تكون متوسط كميات الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة.وأظهر التقرير أن أجزاء من منطقة "الرياض، الشرقية، حائل" تشهد خلال شهر يناير هطول أمطار بمتوسط كميات أعلى من المعدل الطبيعي، بنسبة احتمال تصل إلى "50%"، فيما تشهدها مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية" في شهر فبراير.وذكر التقرير أن نسبة احتمال ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية الفصلية بمقدار درجة ونصف، تصل إلى "80%"، حيث يكون التغير أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة.وتوقع التقرير أن تتأثر مناطق المملكة الشمالية بالكتل الهوائية الباردة مما يسبب انخفاضًا في معدل درجات الحرارة الفصلي، وأن انخفاض معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى سيمتد من شمال المملكة حتى جنوبها، كما يتصف نمط معدل درجات الحرارة بالتدرج الإيجابي "الارتفاع" باتجاه الجنوب وغرب وجنوب غرب المملكة.ويشهد شهر يناير الحالي ارتفاعًا في درجات الحرارة بنسبة احتمال تصل ما بين "50 - 70%" على جميع مناطق المملكة، وأن معدل درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار درجة ونصف على معظم مناطق المملكة باستثناء أجزاء من مناطق "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الشرقية".بشرى بأجواء دافئة نسبيًا خلال فبراير المقبلفتكون بأعلى من المعدل بدرجة واحد أما في شهر فبراير المقبل فيتوقع ارتفاع في درجة الحرارة بنسبة احتمال تصل إلى (70%) على جميع مناطق المملكة ومن المتوقع أن تكون أعلى بمقدار درجة ونصف على جميع مناطق المملكة.