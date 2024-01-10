تطبيق إلزامي لـ«امتثال المباني» وفرض غرامات في هذا الموعد

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دعا المدير العام للتراخيص الإنشائية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، محمد التركي، أصحاب وملاك المباني إلى تصحيح وضعها وسرعة استخراج شهادة امتثال المباني قبل نهاية فترة التصحيح. اضافة اعلان





التطبيق الإلزامي لشهادة الامتثال وفرض الغرامات



أعداد الحاصلين على شهادة امتثال المباني



الخارطة التفاعلية لمعالجة التشوهات البصرية



واجهات المباني وتحسين المشهد الحضري



وأكد على اقتراب التطبيق الإلزامي للشهادة وفرض الغرامات بعد 36 يومًا، لافتًا إلى أن المستهدف المرصود من عدد المباني وصل لـ ١١.٨٥٤ مبنى.واستعرض التركي بعض الإحصاءات المنجزة من قبل الأمانات، مقدماً شرحاً مفصلاً للدليل الفني لامتثال المباني، وفقًا لـ"عكاظ".وأكد على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأمانات لرفع أعداد الحاصلين على الشهادة واستكمال حصول المستهدفين على شهادة الامتثال.جاء ذلك خلال ورشة عمل متابعة تطبيق شهادة امتثال المباني والتي رعاها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.وأعلن المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، عن إنشاء خارطة تفاعلية لمعالجة التشوهات البصرية الطارئة على المباني القائمة.وقال إن الخارطة تعمل على استبعاد الأثر السلبي على أصحابه، وتطوير قوائم الفحص لشهادة المباني، ووضع مسارات لتسهيل العمل بها تحقيقاً للالتزام.ونوه إلى دور القطاع البلدي في الأمانات والجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي للتثقيف بشهادة امتثال المباني للوصول إلى نسب مرتفعة للامتثال قبل البدء بإلزامية التطبيق.وأوضح المهندس الجبير بأن واجهات المباني تعتبر من العناصر الأساسية لتحسين المشهد الحضري، والطرق والمدن كعنصر مهم لتحديد هوية المدينة والهوية المعمارية.وأشار إلى أن الشهادة تسهم في رفع المشهد الحضري وخلوها من عناصر التشوه البصري، مشدداً على أهمية طرح الأفكار الإبداعية لإحداث نقلة حضرية في مجال جودة الحياة.