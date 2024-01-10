الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق إلزامي لـ«امتثال المباني» وفرض غرامات في هذا الموعد

وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعا المدير العام للتراخيص الإنشائية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، محمد التركي، أصحاب وملاك المباني إلى تصحيح وضعها وسرعة استخراج شهادة امتثال المباني قبل نهاية فترة التصحيح.اضافة اعلان

التطبيق الإلزامي لشهادة الامتثال وفرض الغرامات

وأكد على اقتراب التطبيق الإلزامي للشهادة وفرض الغرامات بعد 36 يومًا، لافتًا إلى أن المستهدف المرصود من عدد المباني وصل لـ ١١.٨٥٤ مبنى.
واستعرض التركي بعض الإحصاءات المنجزة من قبل الأمانات، مقدماً شرحاً مفصلاً للدليل الفني لامتثال المباني، وفقًا لـ"عكاظ".

أعداد الحاصلين على شهادة امتثال المباني

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأمانات لرفع أعداد الحاصلين على الشهادة واستكمال حصول المستهدفين على شهادة الامتثال.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متابعة تطبيق شهادة امتثال المباني والتي رعاها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

الخارطة التفاعلية لمعالجة التشوهات البصرية

وأعلن المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، عن إنشاء خارطة تفاعلية لمعالجة التشوهات البصرية الطارئة على المباني القائمة.
وقال إن الخارطة تعمل على استبعاد الأثر السلبي على أصحابه، وتطوير قوائم الفحص لشهادة المباني، ووضع مسارات لتسهيل العمل بها تحقيقاً للالتزام.
ونوه إلى دور القطاع البلدي في الأمانات والجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي للتثقيف بشهادة امتثال المباني للوصول إلى نسب مرتفعة للامتثال قبل البدء بإلزامية التطبيق.

واجهات المباني وتحسين المشهد الحضري

وأوضح المهندس الجبير بأن واجهات المباني تعتبر من العناصر الأساسية لتحسين المشهد الحضري، والطرق والمدن كعنصر مهم لتحديد هوية المدينة والهوية المعمارية.
وأشار إلى أن الشهادة تسهم في رفع المشهد الحضري وخلوها من عناصر التشوه البصري، مشدداً على أهمية طرح الأفكار الإبداعية لإحداث نقلة حضرية في مجال جودة الحياة.

اقرأ أيضا

توضيح من سكني بشأن شروط التقديم على الدعم.. ماذا عن منزل السكن؟

عاجل.. التأمينات تكشف تأثير العمل في القطاع الخاص على الراتب التقاعدي

الأربعاء 28 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

5 مهن يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل .. وعدة مميزات لإلغاء الكفالة

تحذير عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمانة العاصمة المقدسة 11:35 ص الإثنين، 08 يناير 2024

أمانة العاصمة المقدسة تدعو هؤلاء لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني

أخبار السعودية 5:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد صرف دعم ساند ومعايير المفاضلة على الوظائف الإدارية بالتعليم

شهادة امتثال 5:00 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

شروط وطريقة تجديد شهادة امتثال المباني

GBnhZliXcAAC87a 1:24 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من "أمانة الطائف" لملاك المباني التجارية والسكنية

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
12:49 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

بعد إيداع دفعة يناير .. حساب المواطن : الدعم مستمر حتى هذا الموعد

حساب مواطن
12:37 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

بعد إيداع دفعة يناير .. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تحديث البيانات

حساب المواطن
12:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"دعوات بالخير والبركة".. ردود فعل واسعة بعد إيداع دفعة يناير في حساب المواطن

مخدرات
12:23 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الدوريات البرية لحرس الحدود تحبط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بجازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طقس مستقر
7:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وأمطار بمكة والمدينة

استقرار الطقس
6:35 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للعمال قبل مغادرة المنزل: مستقر بمعظم المناطق

إيجار
6:01 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

دعم مالي للمتعثرين عن سداد "الإيجار".. بشروط

حساب المواطن
5:44 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب على المستفيدين: هل ينزل الدعم لي هذا الشهر أو لا؟

الهوية الوطنية
4:52 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. الأحوال المدنية توضح سن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء

قارئ كتب إلكتروني
4:09 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

أفضل من التقليدية.. شاومي تصدر قارئ كتب إلكترونية بنظام أندرويد