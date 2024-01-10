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"الجبير": المملكة لعبت دورًا مهمًا في الاستقرار العالمي والتوسط لحل النزاعات

يسيس
عادل الجبير
أ أ
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة لعبت دورا مهما في الاستقرار العالمي والتوسط في النزاعات.

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المملكة والاستقرار العالمي

وأضاف خلال مشاركته مؤتمر التعدين الدولي، اليوم الأربعاء، أن المملكة تحاول الوساطة في النزاعات في السودان وإثيوبيا ودول الساحل أيضًا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة الإقليمية.


الوساطة السعودية مستمرة في اليمن والهند وباكستان

وأوضح أن الرياض مستمرة في العمل على الوساطة بين الهند وباكستان وفي الأزمة الأوكرانية وفي اليمن أيضًا، لأنها تشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع الدولي.
وشدد على أن الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين أمران مهمان إذا أردنا تحسين الاستمرار وتحسين جودة الحياة للسعوديين والعالم بأسره.


أكثر من 70 مبادرة لصالح البيئة

وفي مجال البيئة، أكد أن المملكة تقوم بمبادرات عدة ولديها أكثر من 70 مبادرة لصالح البيئة واستثمرت الكثير في هذا المجال.

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