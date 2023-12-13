الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. موعد صرف الدعم السكني واستبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

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أصدرت وزارة الصحة، توضيحًا حول موعد صرف الإعانات المقدمة من الهيئات الطبية.
وقال حساب "الصحة_937"، التابع للوزارة .. المزيد هنا


أمطار الشمالية.. شاهد لقطات جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوف



بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول واجتاحت الجوف.. المزيد هنا

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه



حدد برنامج سكني، موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر الجاري.. المزيد هنا


عاجل.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن


اشترط حساب المواطن، الكشف عن دخل التابعين في حال عملهم، لتقدير مدى استحقاقية الدعم من عدمه.. المزيد هنا

الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير



أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.. المزيد هنا

بيان مهم لـ "التعاون الإسلامي" بشأن قرار المحكمة العليا الهندية تجاه كشمير



أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند.. المزيد هنا

وزير الطاقة: تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها



قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء إنه تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية.. المزيد هنا


توضيح من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من سيراليون



أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن الاستقدام للعمالة المنزلية متاح حاليا من دولة سيراليون.. المزيد هنا


خدمة جديدة في الجوازات.. "تواصل" تنجز المعاملات التي تعذر تنفيذها



أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها المتوافرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر).. المزيد هنا

بعد نقل ملكية السجل التجاري متى تظهر المنشأة في التأمينات؟



أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه في حال تم نقل ملكية المنشأة  لدى وزارة التجارة فإن التعديل يتم بشكل استباقي لدى التأمينات.. المزيد هنا

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