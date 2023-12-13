أهم 10.. موعد صرف الدعم السكني واستبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

اضافة اعلان

أمطار الشمالية.. شاهد لقطات جوية لما فعلته السيول برفحاء والجوف

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه



عاجل.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

بيان مهم لـ "التعاون الإسلامي" بشأن قرار المحكمة العليا الهندية تجاه كشمير

وزير الطاقة: تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها

توضيح من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من سيراليون

خدمة جديدة في الجوازات.. "تواصل" تنجز المعاملات التي تعذر تنفيذها

بعد نقل ملكية السجل التجاري متى تظهر المنشأة في التأمينات؟