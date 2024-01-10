خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن خطوات اطلاع مديري المدارس على نتيجة التقويم عبر "منصة تميز الرقمية" للتقويم والاعتماد المدرسي. اضافة اعلان





التقويم الذاتي





تعرف على خطوات اطلاع مديري المدارس على نتيجة التقويم عبر "منصة تميز الرقمية" للتقويم والاعتماد المدرسي. شرح خدمة إلكترونية:تعرف على خطوات اطلاع مديري المدارس على نتيجة التقويم عبر "منصة تميز الرقمية" للتقويم والاعتماد المدرسي. #البرنامج_الوطني_للتقويم_المدرسي January 10, 2024

برنامج الاعتماد المدرسي



واشترطت الهيئة لإصدار التقرير، بعد إغلاق التقويم الذاتي، وجود نتائج لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة في الاختبارات الوطنية، ووجود نتائج في اختبار التحصيل الدراسي للمرحلة الثانويةوكانت الهيئة قد أطلقت "برنامج التقويم المدرسي"، الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة.ويشتمل على التقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية "تميز" للتقويم المدرسي، والتقويم الخارجي من خلال زيارات اختصاصي تقويم مؤهلين.ويستند ذلك على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.ويأتي ذلك بعد أن أطلقت الهيئة لأول مرة "برنامج الاعتماد المدرسي" للمدارس الخاصة، الذي يستهدف تعزيز جودة وأداء التعليم الأهلي والعالمي وتحسين مخرجاتهما.ويشتمل التقويم المدرسي على التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة لمراقبة أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة.ويشتمل كذلك على التقويم الخارجي، الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي المصرح له من الهيئة، لتقويم مستوى أداء المدرسة، وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة.وتُنفذ عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات تسهم في تكوين صورة شاملة عن الواقع المدرسي من خلال الاستبانات التي تقدم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.