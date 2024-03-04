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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه لهيئة الطرق حول رصد أية ملاحظات خارج النطاق العمراني

الطرق
الهيئة العامة للطرق
أ أ
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دعت الهيئة العامة للطرق، لرفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني.

تنبيه حول رصد ملاحظات خارج النطاق العمرانياضافة اعلان

 وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك يتم عبر مركز الاتصال 938، أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة، من خلال رصد الملاحظات التالية:
1 – لوحات غير واضحة.
2 – ضعف الدهانات الأرضية.
3 – تشوه بصري على الطريق.
4 – جودة أقل في الطبقة الإسفلتية.
وبينت أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 81 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، الذي يهدف إلى رفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.

"المملكة" تتقدم بمؤشر جودة البنية التحتية للطرق

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة من 5.2 إلى 5.7 أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10%، وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.


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