يشبهون تجار الدم.. مستشار قانوني يكشف عقوبة من ينشر فواتير كهرباء غير معتمدة في "فرجت"

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حذر المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، من عقوبة نشر فواتير كهرباء غير معتمدة في "فرجت".



عقوبة نشر فواتير كهرباء غير معتمدة:



التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت:



وأوضح الوهيبي خلال استضافته على قناة السعودية أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، وأن هناك بعض الأشخاص يعملون بنظام "العمولة"، من خلال عمل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.ونبه أن هؤلاء الأشخاص يقومون بإيهام بعض الناس بتخفيض الفواتير مقابل نسبة ربح معينة.وتابع في حديثه قائلا :"هؤلاء يشبهون "تجار الدم"، الذين كانوا سابقا يجمعون "الديات" ويأخذون نسبة منها".وفي وقت سابق نشرت صحيفة تواصل، الخطوات المطلوبة واللازمة التي تتيح للمستفيد التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت.وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت، بالإضافة إلى متابعة قيمة الفواتير والمبالغ المتبقية منها.الخطوات:1 - ادخل على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية.2- أدخل رقم الفاتورة والرمز المرئي الظاهر على شاشة الاستعلام.3 - اضغط على "بحث".4- شروط استخدام الخدمة5- رقم فاتورة سدادخدمة فُرجت:و"فُرجت"، هي خدمة إلكترونية من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.