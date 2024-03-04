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صحيفة تواصل الالكترونية

يشبهون تجار الدم.. مستشار قانوني يكشف عقوبة من ينشر فواتير كهرباء غير معتمدة في "فرجت"

الشركة السعودية.. الكهرباء
الكهرباء السعودية
أ أ
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حذر المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، من عقوبة نشر فواتير كهرباء غير معتمدة في "فرجت".

عقوبة نشر فواتير كهرباء غير معتمدة:اضافة اعلان

 وأوضح الوهيبي خلال استضافته على قناة  السعودية أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، وأن هناك بعض الأشخاص يعملون بنظام "العمولة"، من خلال عمل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
ونبه أن هؤلاء الأشخاص يقومون بإيهام بعض الناس بتخفيض الفواتير مقابل نسبة ربح معينة.
وتابع في حديثه قائلا :"هؤلاء يشبهون "تجار الدم"، الذين كانوا سابقا يجمعون "الديات" ويأخذون نسبة منها".

التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت:

وفي وقت سابق نشرت صحيفة تواصل، الخطوات المطلوبة واللازمة التي تتيح للمستفيد التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت، بالإضافة إلى متابعة قيمة الفواتير والمبالغ المتبقية منها.
الخطوات:
1 - ادخل على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية.
2- أدخل رقم الفاتورة والرمز المرئي الظاهر على شاشة الاستعلام.
3 - اضغط على "بحث".
4- شروط استخدام الخدمة
 5- رقم فاتورة سداد 
خدمة فُرجت:
و"فُرجت"، هي خدمة إلكترونية من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

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