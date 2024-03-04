الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس جدة والحدود الشمالية

الطلاب
تغيير مواعيد الدوام الدراسي في رمضان
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اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة جدة، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وموعد بدء الدوام بالإدارات التابعة لها. اضافة اعلان

مواعيد الدراسة في رمضان

المدارس الصباحية - 9 صباحًا. 
المدارس المسائية- 1 مساءً.
مدارس التعليم المستمر 9:30 مساءً.
وأوضحت الإدارة أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات التابعة لها 5 ساعات من 10 صباحًا إلى 3 مساءً.

مواعيد الدراسة بتعليم الحدود الشمالية

كما أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، اليوم،  اعتماد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.
المدارس الصباحية -  10 صباحًا
المدارس المسائية - 9 مساءً

ومن المقرر أن تعلن إدارات التعليم في المملكة تباعًا عن توقيتات بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.

عدد أيام الدراسة خلال شهر رمضان

ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال شهر رمضان 14 يومًا، بخلاف العطلات الأسبوعية.
ويتضمن الفصل الدراسي الثالث، الذي انطلق اليوم الأحد، إجازة نهاية أسبوع مطولة، فضلاً عن إجازة عيد الفطر.
وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.

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