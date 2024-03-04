الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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عاجل.. موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن قبل شهر رمضان

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
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حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة 76 - لشهر مارس التي سيتم إيداعها قبل حلول شهر رمضان مباشرة. 

يأتي ذلك في أعقاب صدور نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، والتي يمكن التحقق منها من خلال الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي: (من هنا) أو من خلال Google Playاضافة اعلان

موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا  على أسئلة المستفيدين بشأن حالة الأهلية: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "مارس" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 مارس".

ويوافق اليوم المحدد للإيداع الأحد 10 من مارس - 29 من شعبان 1445 هـ.
وأتاح البرنامج الاستعلام عن قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم التقديرية: ⁦(⁦من هنا



نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن

وبين البرنامج آلية معرفة نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن.
وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الاهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".

 

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية .
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.


 

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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