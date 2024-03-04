عاجل.. موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن قبل شهر رمضان

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حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة 76 - لشهر مارس التي سيتم إيداعها قبل حلول شهر رمضان مباشرة.

يأتي ذلك في أعقاب صدور نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، والتي يمكن التحقق منها من خلال الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي: (من هنا) أو من خلال Google Play:





موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على أسئلة المستفيدين بشأن حالة الأهلية: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "مارس" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 مارس".

ويوافق اليوم المحدد للإيداع الأحد 10 من مارس - 29 من شعبان 1445 هـ.

وأتاح البرنامج الاستعلام عن قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم التقديرية: ⁦(⁦من هنا)



وعليكم السلام، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "مارس" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10 مارس"، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ ⁦ ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩⁩⁩ ، نسعد بخدمتك March 3, 2024

نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن



وبين البرنامج آلية معرفة نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن.وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الاهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".

اهلا بك، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (دراسة الاهلية، اعتراضاتي، الإعتراضات الحالية)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 3, 2024

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.- الدخول على دراسة الأهلية .- الضغط على تقديم اعتراض.- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق - طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.





خطوات التسجيل في حساب المواطن

