عاجل.. لصيام آمن وصحي .. نصائح وتدابير مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

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أيام قليلة ويهل علينا هلال شهر رمضان المبارك، ويوجه الأطباء وخبراء الصحة نصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة لصيام صحي وآمن في هذا الشهر الكريم.



صيام آمن وصحي في رمضان



الحالة الصحية الفردية



وإليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعد أصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان في تجنب التعب والإرهاق:1. استشر طبيبك: قبل بدء صيام رمضان، يُنصح بمراجعة طبيبك لمناقشة الحالة الصحية العامة وتحديد ما إذا كان صوم رمضان مناسبًا لك. قد يكون هناك تعديلات محددة يجب عليك اتباعها أثناء الشهر الكريم.2. الالتزام بالعلاجات والأدوية: تأكد من أنك تتبع العلاجات اللازمة وتتناول الأدوية الموصوفة بانتظام وفقًا لتوجيهات الطبيب. لا تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب.3. تناول السوائل: حافظ على الترطيب الجيد خلال الساعات المسموح بها للطعام والشراب خلال الليل. حاول شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور للوقاية من الجفاف.4. التغذية الصحية: اهتم بتناول وجبات مغذية ومتوازنة خلال السحور والإفطار. قم بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن. قد تفضل استشارة أخصائي تغذية للحصول على نصائح ذات صلة بحالتك الصحية.5. توزيع الوجبات: يمكنك تقسيم وجبات الإفطار والسحور إلى وجبات صغيرة وتناولها على مدار الليل لتسهيل الهضم وتجنب الشعور بالتعب والإرهاق.6. النوم والراحة: حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة. يمكن أن تكون ساعات الليل قصيرة في شهر رمضان، لذا يُنصح بتخصيص وقت مناسب للراحة والاسترخاء خلال النهار.7. تواصل فورا مع طبيبك: في حالة حدوث أي تغيرات غير عادية في حالتك الصحية أثناء الصيام، يجب عليك الاتصال بطبيبك فورًا للحصول على المشورة الطبية المناسبة.8. لا تفرط في تناول الطعام بالإفطار: تناول الطعام بتمعن ولا تملأ المعدة حتى لا تتعرض لمشاكل الهضم.9. الرياضة وممارسة التمارين: استمر في التحرك على الرغم من أن الصيام يمكن أن يكون مرهقًا جسديًا ، فحاول ألا تكون مستقرًا تمامًا، إذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح، وراجع كيف يشعر جسمك إذا بدلت التمرين إلى المساء بعد الإفطار.10. تحذير من التمارين الشاقة: لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة.مهم جدًا أن تأخذ في الاعتبار حالتك الصحية الفردية وتستشير طبيبك قبل اتخاذ أي قرار بشأن الصيام خلال رمضان. قد يكون هناك توجيهات خاصة بناءً على حالتك الصحية الفريدة والأدوية التي تتناولها.