الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مواقيت الصلاة الخميس 1 ذو القعدة .. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بالدمام

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 1 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 9 مايو 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 1 ذو القعدة 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:28 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:17 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:44 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 1 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:22
المدينة – 4:15
الرياض – 3:47
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:50
المدينة – 6:56
الرياض – 6:28
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:20
المدينة – 8:26
الرياض – 7:58


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