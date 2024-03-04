تنبيه من حساب المواطن لهؤلاء بمراجعة حساباتهم فورًا بعد صدور نتائج الأهلية

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دعا حساب المواطن، غير المؤهلين للدفعة 76 إلى تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية بعد صدور نتائج الأهلية.





الاعتراض على أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



معرفة نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن



موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن

