تنبيه من حساب المواطن لهؤلاء بمراجعة حساباتهم فورًا بعد صدور نتائج الأهلية

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دعا حساب المواطن، غير المؤهلين للدفعة 76 إلى تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية بعد صدور نتائج الأهلية.
الاعتراض على أسباب عدم أهلية حساب المواطنوقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
وصدرت أمس نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي:
App Store:
Google Play:
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية .
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
معرفة نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطنوبين البرنامج آلية معرفة نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن.
وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".
موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطنوقال البرنامج، إنه سيتم صرف الدعم لهذا الشهر بتاريخ 10 مارس.
ويوافق اليوم المحدد للإيداع الأحد 10 من مارس - 29 من شعبان 1445 هـ.