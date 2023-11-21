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عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في وافد ارتكب جريمة بشعة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. "المسند" يكشف سر فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مكة والرياضاضافة اعلان


كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبد الله ‌المسند، سر فارق التوقيت 10 دقائق بين مكة والرياض في يوم واحد.. المزيد هنا


تعرف على طريقة إلغاء حظر رقم على موبايلك بهواتف الأيفون


يوضح الخبراء، أنه إذا قمت بحظر رقم هاتف على جهاز  أيفون الخاص بك وترغب في إلغاء حظره، فيمكنك القيام بذلك بسهولة في بضع خطوات فقط، وفقًا لتقرير ديجيتال تريند. . المزبد هنا

لأول مرة .. إجراء عملية زراعة كبد "مزدوجة" لمريضة في الدمام


نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من إجراء أول عملية زراعة كبد معقدة ونادرة لسيدة في العقد السادس من العمر، مصابة بورم سرطاني بالكبد لعدة سنوات.. المزيد هنا

"التجارة": نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%


كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بنسبة 31%، وذلك بنهاية الربع الثالث 2023م.. المزيد هنا


وزير الخارجية: رسالتنا واضحة يجب إيقاف الحرب في غزة فورًا ورفع الحصار


قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان وزير الخارجية: إنه لا يمكن الحديث عن المستقبل في غزة قبل إيقاف الحرب على القطاع وحماية المدنيين.. المزيد هنا


عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 16 قرارًا مهمًا


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا


"النقل" تطلق أول شاحنة هيدروجينية في المملكة


أطلقت الهيئة العامة للنقل اليوم، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات.. المزيد هنا

توضيح من الإرشاد الزراعي للحفاظ على الأغنام من المصدات الهوائية في الشتاء


قال الإرشاد الزراعي إنه يوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.. المزيد هنا

النيابة العامة تكشف معلومة مهمة لمن أصابه ضرر بسبب الجريمة


قالت النيابة العامة إنه يحق لمن أصابه ضرر بسبب الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، حتى وإن انقضت الدعوى الجزائية العامة.. المزيد هنا

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافد أنهى حياة مواطن بطريقة بشعةَ


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

حكم قضائي بحبس وزير سابق بدولة خليجية 7 سنوات


قضت محكمة الوزراء الكويتية اليوم الثلاثاء، بحبس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق مبارك العرو وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.. المزيد هنا

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