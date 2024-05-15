عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وإنهاء حياة أحد الجناة بمكة وقرار البنك المركزي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
قبل تنفيذ حكم
الشرع بلحظات.. مواطن يعتق رقبة قاتلة ابنه لوجه الله
عفا المواطن حنش محمد مرعي الحربي، عن قاتلة ابنه لوجه الله تعالى، وذلك قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع أمس الثلاثاء.. المزيد هنا
متحدث
"المواصفات والمقاييس": هكذا يتم ضبط التلاعب في محطات الوقود (فيديو)
كشف المتحدث باسم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، عن طرق السيطرة على التلاعب المحتمل في محطات الوقود.. المزيد هنا
قرار عاجل للبنك
المركزي بشأن مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية
أعلن البنك المركزي "ساما" عن طرح مشروع "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" لطلب مرئيات العموم.. المزيد هنا
وزير التعليم:
البساطة وليس التعقيد هي الحل.. ونعمل على استقطاب أفضل المعلمين
أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن البساطة وليست التعقيد هي الحل الأمثل في مجال التعليم نحو مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة
بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة أنهى حياة وافد بهذه الطريقة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
مذهل.. شاهد ماذا
فعلت الأمطار والسيول بشوارع وأحياء عسير؟
حولت مياه الأمطار والسيول، شوارع وأحياء وطرق محايل عسير لأنهار جارية، مع طقس غير مستقر وتقلبات جوية.. المزيد هنا
عاجل.. خادم
الحرمين يصدر عددًا من الأوامر الملكية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عددًا من الأوامر الملكية اليوم الأربعاء، على النحو التالي:.. المزيد هنا
عاجل.. خطوات حل مشكلة التقديم عبر منصة أجير لموسم الحج
تفاعلت منصة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤلات المستفيدين بشأن مشاكل التسجيل في المنصة.. المزيد هنا
توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز
أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.
وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس.. المزيد هنا
عبر صالات مخصصة في 11 مطارا.. الداخلية تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من مبادرة طريق مكة
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا للمستفيدين من "مبادرة طريق مكة"، يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة.. المزيد هنا