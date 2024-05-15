عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وإنهاء حياة أحد الجناة بمكة وقرار البنك المركزي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





قبل تنفيذ حكم الشرع بلحظات.. مواطن يعتق رقبة قاتلة ابنه لوجه الله



متحدث "المواصفات والمقاييس": هكذا يتم ضبط التلاعب في محطات الوقود (فيديو)



قرار عاجل للبنك المركزي بشأن مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية



وزير التعليم: البساطة وليس التعقيد هي الحل.. ونعمل على استقطاب أفضل المعلمين



عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة أنهى حياة وافد بهذه الطريقة



مذهل.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بشوارع وأحياء عسير؟



عاجل.. خادم الحرمين يصدر عددًا من الأوامر الملكية



عاجل.. خطوات حل مشكلة التقديم عبر منصة أجير لموسم الحج



توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز



عبر صالات مخصصة في 11 مطارا.. الداخلية تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من مبادرة طريق مكة

