الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على طريقة إلغاء حظر رقم على موبايلك بهواتف الأيفون

الهواتف الذكية
الهاتف
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يوضح الخبراء، أنه إذا قمت بحظر رقم هاتف على جهاز أيفون الخاص بك وترغب في إلغاء حظره، فيمكنك القيام بذلك بسهولة في بضع خطوات فقط، وفقًا لتقرير ديجيتال تريند. 

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ويمكن أن تكون الخطوات هذة مفيدة إذا قمت عن طريق الخطأ بحظر رقم لم تكن تقصده، 

خطوات إلغاء الحظر


وفي حالة كان لديك iPhone 15 أو iPhone 15 Pro أو إصدار أقدم، فإن خطوات إلغاء حظر رقم ما هي نفسها، فهناك طريقتان مختلفتان يمكنك استخدامهما لإلغاء حظر شخص ما عبر جهاز iPhone الخاص بك، اعتمادًا على ما إذا كان مدرجًا في تطبيق جهات الاتصال لديك.من المحتمل أن يكون حظر رقم هاتف على جهاز iPhone الخاص بك على سرعة يتضمن رقمًا غير مرتبط بجهة اتصال، ويمكن أن يكون هذا مسوقًا عبر الهاتف أو محتالًا أو محصلًا للفواتير أو أكثر.

طريقة إلغاء حظر الهاتف


- حدد تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك ، بعد ذلك قم بالتمرير للأسفل ثم اختر خيار الهاتف. 
- حدد جهات الاتصال المحظورة  اسحب لليسار بجوار جهة الاتصال التي ترغب في إلغاء حظرها واضغط فوق إلغاء الحظر .

وفي حالة إذا كان لديك جهة اتصال على جهاز iPhone الخاص بك قمت بحظرها مسبقًا، ولكنك تريد الآن إلغاء حظرها؟ وإليك كيفية القيام بذلك بكل سهولة:
- ابدأ بالضغط على تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك، بعد ذلك حدد اسم الشخص الذي ترغب في إلغاء حظره.
- قم بالتمرير لأسفل واختر إلغاء حظر هذا المتصل ، وسيتم إلغاء الحظر مباشرة . 
 
 


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