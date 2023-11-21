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عاجل.. "المسند" يكشف سر فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مكة والرياض

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الرياض ومكة
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبد الله ‌المسند، سر فارق التوقيت 10 دقائق بين مكة والرياض في يوم واحد.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مدينتين غير ثابت.

سر فرق التوقيت بين مكة والرياض

وضرب على ذلك مثالًا بأن الفرق بين الرياض ومكة خلال يوم تم رصده على هذا النحو:
- الفجر 23 دقيقة.
- الظهر 28 دقيقة.
- العصر 32 دقيقة.
- المغرب  33 دقيقة.



وبين أن السؤال هنا هو لماذا اختلف الفارق من 23 إلى 33 دقيقة في يوم واحد، مؤكدًا أن التباين في "الفارق الزمني" بين الصلوات اختلف 33-23=10 دقائق، وذلك لأن دائرة عرض الرياض تقع  شمال دائرة عرض مكة.

ليل الخريف طويل ونهاره قصير

 وأضاف أنه في الخريف الليل يطول والنهار يقصر كلما اتجهنا شمالاً، لذا نجد مكة أطول نهاراً وأقصر ليلاً من الرياض، ولأن الليل طويل في الرياض فيكون الفجر متأخرًا والغروب مبكرًا، وفي مكة ـ نسبة للرياض ـ يكون الفجر مبكرًا والغروب متأخرًا من هنا جاء التباين مختلفًا.

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