في اللحظة الأخيرة.. عمل بطولي لفتاة أنقذت شقيقتها التوأم بضربة قوية وجهتها لتمساح

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تمكنت فتاة من إنقاذ شقيقتها التوأم من فك تمساح خلال قضائهما عطلة استجمام في المكسيك.

وعقب عملها البطولي قامت السلطات بتكريمها بوسام "غالانتري" العريق للشجاعة.



فتاة تنقذ شقيقتها من تمساح:

تفاصيل الواقعة:

وفي تفاصيل الواقعة المثيرة، فقد تعرضت جورجيا البالغة من العمر 31 عاماً، والتي تقيم في مقاطعة باركشير، لجروح خطيرة خلال مواجهتها تمساحاً هاجم شقيقتها التوأم، ميليسا لوري.وقد دارت تفاصيل الواقعة في يونيو من عام 2021، بعدما باغتهما التمساح في النهر وسحبها تحت الماء، وذلك خلال سباحتهما في نهر قرب بحيرة مانيالتيبيك بالمكسيك.وأصيبت ميليسا بكسر كبير في معصمها، إضافة إلى جروح عميقة جداً في البطن وساقها وقدمها.بينما تعرضت شقيقتها التوأم جورجيا للعض في أغلب أطراف جسدها من قبل التمساح.ونقلت " بي بي سي" عن الفتاة الشجاعة قولها: "لقد رأيت شقيقتي تُسحب تحت الماء، وأصبح أسوأ ما أخشاه حقيقة، هو أنني ربما فقدتها، وأنها ماتت".وتابعت في حديثها: "لقد سمعت صراخها بالفعل، ورأيت التمساح يأخذها إلى الأسفل.. ثم أدركت أنها كانت في ورطة حقا عندما كنت أنادي باسمها ولم يكن هناك أي رد منها".وكانت جورجيا قد اشتبكت مع التمساح ثلاث مرات عندما كان يهاجمها بشكل متكرر، واستطاعت بكل شجاعة أن تلكمه بقدميها على مقدمة رأسه لسحب شقيقتها من فكه.وفي النهاية سحبت توأمها إلى بر الأمان على متن قارب قريب، على الرغم من إصاباتها.