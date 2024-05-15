الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في اللحظة الأخيرة.. عمل بطولي لفتاة أنقذت شقيقتها التوأم بضربة قوية وجهتها لتمساح

تمساح مفترس
تمساح
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تمكنت فتاة من إنقاذ شقيقتها التوأم من فك تمساح خلال قضائهما عطلة استجمام في المكسيك.
وعقب عملها البطولي قامت السلطات بتكريمها بوسام "غالانتري" العريق للشجاعة.اضافة اعلان

فتاة تنقذ شقيقتها من تمساح:


وفي تفاصيل الواقعة المثيرة، فقد تعرضت جورجيا البالغة من العمر 31 عاماً، والتي تقيم في مقاطعة باركشير، لجروح خطيرة خلال مواجهتها تمساحاً هاجم شقيقتها التوأم، ميليسا لوري.
وقد دارت تفاصيل الواقعة في يونيو من عام 2021، بعدما باغتهما التمساح في النهر وسحبها تحت الماء، وذلك خلال سباحتهما في نهر قرب بحيرة مانيالتيبيك بالمكسيك.

تفاصيل الواقعة:


وأصيبت ميليسا بكسر كبير في معصمها، إضافة إلى جروح عميقة جداً في البطن وساقها وقدمها.
 بينما تعرضت شقيقتها التوأم جورجيا للعض في أغلب أطراف جسدها من قبل التمساح.
ونقلت " بي بي سي" عن الفتاة الشجاعة قولها: "لقد رأيت شقيقتي تُسحب تحت الماء، وأصبح أسوأ ما أخشاه حقيقة، هو أنني ربما فقدتها، وأنها ماتت".
وتابعت في حديثها: "لقد سمعت صراخها بالفعل، ورأيت التمساح يأخذها إلى الأسفل.. ثم أدركت أنها كانت في ورطة حقا عندما كنت أنادي باسمها ولم يكن هناك أي رد منها".
وكانت جورجيا قد اشتبكت مع التمساح ثلاث مرات عندما كان يهاجمها بشكل متكرر، واستطاعت بكل شجاعة أن تلكمه بقدميها على مقدمة رأسه لسحب شقيقتها من فكه.
وفي النهاية سحبت توأمها إلى بر الأمان على متن قارب قريب، على الرغم من إصاباتها.

اقرأ أيضا

إصابة شخصين في حريق بمبنى بحي الخليل.. والدفاع المدني بالمدينة يتدخل..

الإطاحة بـ 3 باكستانيين متلبسين بآليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة

عبر صالات مخصصة في 11 مطارا.. الداخلية تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من مبادرة طريق مكة

وصول الطائرة الإغاثية الـ 50 للشعب الفلسطيني في غزة

بمشاركة 43 جهة حكومية.. استعراض الأثر المناخي في حج 1445هـ في ندوة غداً

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook