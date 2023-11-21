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وزير الخارجية: رسالتنا واضحة يجب إيقاف الحرب في غزة فورًا ورفع الحصار

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وزير الخارجية
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قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان وزير الخارجية: إنه لا يمكن الحديث عن المستقبل في غزة قبل إيقاف الحرب على القطاع وحماية المدنيين.اضافة اعلان
وأضاف: "رسالتنا واضحة.. يجب إيقاف الحرب فورا ورفع الحصار على قطاع غزة"، مؤكدًا أن الحرب على غزة لا تخلق سوى المزيد من الدمار.
وبين أن المملكة والدول العربية والإسلامية تطمح إلى العمل مع موسكو لتعزيز التجاوب الدولي لوقف الحرب على غزة.

بحث الأوضاع في غزة مع وزير خارجية روسيا

وبقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية إلى محطتها الثانية موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي.
ودعت اللجنة الوزارية، لوقف إطلاق النار في غزة فورا وإدخال المساعدات، حيث ناقشت مع الوزير الروسي الأوضاع في غزة
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي أن الأمم المتحدة لا تعالج المشاكل التي تواجهها غزة.
يأتي هذا إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، بأن يترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة ، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

تحرك عربي وإسلامي بقيادة المملكة
 ويشارك في التحرك العربي - الإسلامي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السيد رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

الضغط دوليًا لوقف الحرب ورفع الحصار
 ويأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر.

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