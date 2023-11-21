"التجارة": نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%

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كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بنسبة 31%، وذلك بنهاية الربع الثالث 2023م. اضافة اعلان





السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبية التمور





صندوق الاستثمارات العامة يطلق " تراث المدينة"





رفع إسهامه في النتائج المحلي وتنويع مصادر الداخل



وبيَّنت الوزارة، أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بلغت 145 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023.وذلك مقارنة مع 110 سجلات تجارية بنهاية الربع المماثل من العام 2022.ولتعزيز صناعة التمور في منطقة المدينة المنورة، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة "تراث المدينة".والتي تهدف للقيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما يسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة.وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030.