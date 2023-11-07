الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. 14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياضاضافة اعلان


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

خبراء يكشفون خريطة الأمطار ويحذرون من تجمع المياه بهذه الأماكن


كشف خبراء الأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن خريطة الأمطار المتساقطة على مناطق المملكة، محذرين من تجمعات المياه بعدد من الأماكن.. المزيد هنا

أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية


استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول التي ملأت روضة أم الذيابة وعانقت رمال الهماء الذهبية بالأرطاوية في الرياض.. المزيد هنا

أرباح أرامكو تعادل أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة


بلغت أرباح أكبر ست شركات طاقة في العالم خلال الربع الثالث 2023 نحو 66.8 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 49%.. المزيد هنا

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟


من بين الأسئلة التي ترد إلى حساب المواطن، ما يتعلق منها باحتساب راتب الزوجة ضمن مصادر دخل الأسرة.. المزيد هنا

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالاً كبيرًا بالمنطقة بسبب الحرب في غزة


حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من كمِّ المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة.. المزيد هنا

تحذير عاجل من خبير تقني حول الشراء بالبطاقة الرسمية من الإنترنت (فيديو)


حذر الخبير التقني، عبدالله السبع، من الشراء بالبطاقات الرسمية من الإنترنت، وقال: لا تشتري أبدا من الإنترنت ببطاقتك الرسمية حتى في المواقع المضمونة.. المزيد هنا

صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات


أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات".. المزيد هنا

عاجل.. الخارجية: تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بسبب أحداث غزة


أصدرت وزارة الخارجية بيانًا جاء فيه، أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية .. المزيد هنا

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