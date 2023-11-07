عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. 14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض اضافة اعلان



خبراء يكشفون خريطة الأمطار ويحذرون من تجمع المياه بهذه الأماكن



أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية



أرباح أرامكو تعادل أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة



عاجل.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة



توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟



عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالاً كبيرًا بالمنطقة بسبب الحرب في غزة



تحذير عاجل من خبير تقني حول الشراء بالبطاقة الرسمية من الإنترنت (فيديو)



صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات



عاجل.. الخارجية: تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بسبب أحداث غزة

