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"النقل" تطلق أول شاحنة هيدروجينية في المملكة

اول شاحنة هيدروجينية
أول شاحنة هيدروجينية
أ أ
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أطلقت الهيئة العامة للنقل اليوم، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات.
في خطوة تعكس التزام الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.اضافة اعلان


صفر انبعاثات كربونية

وأوضحت أن الشاحنة الهيدروجينية تتميز بصفر انبعاثات كربونية، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
إضافة لمبادرات المملكة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن الشاحنة مصممة ومهيأة لنقل البضائع وفقًا لاشتراطات السلامة، وتقطع مسافات طويلة تجتاز 400 كم.


الشاحنة تزود بالهيدروجين كوقود بسعة 35 كجم

وأشارت الهيئة إلى أن الشاحنة تزود بالهيدروجين كوقود لها بسعة تصل إلى 35 كجم وضغط للغاز يصل إلى 350 بار.
ويأتي ذلك من خلال اتفاقية تعاون بين شركة المجدوعي للوجستيات وشركة إيربرودكت قدرة؛ لتقديم حلول متكاملة للشاحنات الهيدروجينية من حيث التشغيل والتزود بالوقود الهيدروجيني.


بناء نظام بيئي للتنقل الهيدروجيني

وذلك بهدف بناء نظام بيئي للتنقل الهيدروجيني في المملكة، لتوفير حلول متكاملة للأطراف المهتمة وتعزيز نقل الهيدروجين بالشاحنات داخل المملكة.
وأبانت أن الاتفاقية تشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية ذات الصلة بالهيدروجين، بما في ذلك محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في مواقع مختلفة في المملكة.
وتهدف إلى بناء دراسة جدوى طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.


أول بطاقة تشغيل خاصة بشاحنات الهيدروجين

وأفادت أن شركة المجدوعي حصلت على أول بطاقة تشغيل خاصة بشاحنات الهيدروجين في المملكة، والصادرة من بوابة نقل الإلكترونية.
وتشمل أهداف إصدار بطاقة التشغيل توفير كل البيانات المتعلقة بالشاحنات، والتأكد من الالتزام بكل الاشتراطات، وضمان توفر المتطلبات الفنية للشاحنات.


الحفاظ على السلامة العامة

ورفع كفاءة وجودة الخدمات بالقطاع اللوجستي، والحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن ذلك يأتي امتدادًا لتبني الهيئة العامة للنقل لعدد من التقنيات الحديثة والمبتكرة في منظومة النقل، وسلّمت الهيئة أول رخصة تشغيل للقطار الهيدروجيني لـ "سار"، الذي يمتاز بكونه خاليًا من الانبعاثات الكربونية.

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