صندوق الاستثمارات وممتلكات البحرين يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات استراتيجية

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة ممتلكات البحرين القابضة "صندوق الثروة السيادي البحريني"، اليوم توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.





مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات استراتيجية



تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات



استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون



وتسهم مذكرة التفاهم الموقعة في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.وعبر عبدالله بن خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات"، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد امتدادًا للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين،مبينًا أن المذكرة الموقعة اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون بين ممتلكات والصندوق عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين.فيما أكد يزيد الحميد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، أن مذكرة التفاهم مع "ممتلكات" محطة مهمة لتعزيز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات في البحرين.وأضاف أن المذكرة تدعم أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية 2030".ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة في البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في البحرين، قد افتتحت الشركة مؤخرا مكتبها في المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.