الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صندوق الاستثمارات وممتلكات البحرين يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات استراتيجية

2366751-1406097222
توقيع مذكرة التفاهم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة ممتلكات البحرين القابضة "صندوق الثروة السيادي البحريني"، اليوم توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.اضافة اعلان

مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات استراتيجية

وتسهم مذكرة التفاهم الموقعة في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.

وعبر  عبدالله بن خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات"، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد امتدادًا للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين،مبينًا أن المذكرة الموقعة اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون بين ممتلكات والصندوق عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين.

تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات

فيما أكد يزيد الحميد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، أن مذكرة التفاهم مع "ممتلكات" محطة مهمة لتعزيز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات في البحرين.


وأضاف أن المذكرة تدعم أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية 2030".

استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة في البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.


يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في البحرين، قد افتتحت الشركة مؤخرا مكتبها في المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.

اقرأ أيضا

اليوم.. مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار

أسعار النفط تنزلق نحو الهبوط.. وتعهدات الصين تثير قلق المستثمرين

عاجل.. "المرور" توضح: كم تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين؟

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 4 مارس.. الإسترليني يُسجل 4.74 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 4 مارس.. عيار 22 يُسجل 227 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook