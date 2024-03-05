عاجل.. هل تم خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية؟ المرور توضح

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن طريقة سداد المخالفات المرورية التي تظهر لقائدي السيارات، وعن التعامل مع التباين الذي يحدث في قيمة المخالفات.





طريقة سداد المخالفات المرورية



وعليكم السلام، يمكنك السداد عن طريق القنوات البنكية المرتبطة بأنظمة المرور. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) March 4, 2024

تقسيط المخالفات المرورية أو دفع جزء منها



خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية



تفاصل المعلومات عن المخالفات المرورية







متى تكون المخالفة غير قابلة للاعتراض؟



جدول المخالفات المرورية



قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة







14 مخالفة احذر منها



وأوضحت "المرور" عبر حسابها بمنصة "إكس" أن قائد السيارة يمكنه سداد المخالفات "عن طريق القنوات البنكية المرتبطة بأنظمة المرور".جاء ذلك في إجابة على عشرات الأسئلة التي وردت لـ"المرور"، وكان منها:- مكتوب المخالفات المرورية المختارة، ما هي العدد الجمالي، أنا علي 75.000 وفي أبشر 16.950 ريالاً؟- حبيت أسأل عن المخالفات في تطبيق الراجحي في خصم بالمخالفات؟ أنا عندي 40.150 ألف خصم لي 12.700 ألف، فهل هذا صحيح أو لا؟ سألت الراجحي قالوا ما عندنا علم.- هل تم خصم 50% من قيمة المخالفات أو هذا خلل في بنك الراجحي، المخالفات إذا جيت أسدد فقط نص المبلغ أرجو الإفادة؟وأوضحت "المرور" في إفادة سابقة، أن "التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "هل صحيح فيه تسديد المخالفات المرورية جزء منه أو أقساط شهرية".يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها.وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445:1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.3ـ اختيار خدمات المرور.4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.6ـ الضغط على زر “عرض”.تظهر بعد ذلك معلومات المخالفات المرورية حيث رقم المخالفة، تاريخ المخالفة، نوع المخالفة، الموقع الذي وقعت فيه المخالفة، الغرامة المستحقة.يمكن بعد ذلك سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، أو من خلال تطبيق أبشر للأجهزة الذكية، أو من خلال القنوات المصرفية المتعددة.الحالات التي لا يمكن الاعتراض فيها على المخالفات المرورية في المملكة تتمثل في ما يلي:1ـ عندما يتم دفع المخالفة.2ـ إذا تم دفع المخالفة قبل توفر خدمة الاعتراض على المخالفات، ويمكنك زيارة المكاتب الرئيسية للإدارة العامة للمرور في المدن.3ـ إذا تم تقديم اعتراض سابقًا على نفس المخالفة وتم رفضه.4ـ عند تجاوز عدد الاعتراضات المسموح به، والذي يبلغ 5 اعتراضات.وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 1 السرعة من 120 كلم / ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.جاء ذلك ردًا على سؤال: "إذا كانت سرعة الشارع 90 وأنا أمشي 127 كم تنزل المخالفة؟".وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور، إن قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، مخالفة مرورية تستحق غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال.وحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.