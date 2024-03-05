استعدادات مكثفة.. أسواق المملكة جاهزة بوفرة غذائية لاستقبال شهر رمضان

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قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، أكملت أسواق السلع بالمملكة استعداداتها لاستقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين الراغبين في تأمين مستلزمات الشهر، وسط توفر السلع والبضائع التي اعتاد المتسوقون على شرائها في مثل هذه الأيام من كل عام .





أسواق مكة.. وفرة بالمواد والمنتجات الغذائية



أسواق الجوف تشهد إقبال المتسوقين قبل رمضان



الفرق الرقابية تباشر مهامها الميدانية بالتفتيش



أسواق القصيم.. تستعد بوفرة المواد الغذائية



مراقبة أسعار السلع وتوفرها في الأسواق بالباحة



الحدود الشمالية.. جولات رقابية استعدادًا لرمضان



تأمين الكثير من السلع والعروض



وتشهد أسواق مكة المكرمة التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الاستهلاكية ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار.وتتوفر السلع في عدد من أسواق "السوبر ماركت" والتموينات الغذائية ومحلات بيع الخضار ليتمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية.فيما تكثف تجارة مكة المكرمة من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحلات.في الوقت نفسه، تشهد الأسواق التجارية في منطقة الجوف إقبال المتسوقين لشراء المستلزمات الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، من أسواق التموين الغذائي وأسواق الجملة والمراكز التجارية المتخصصة في التمور والدقيق.وأسهمت وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق التجارية بالجوف إلى إصدار تراخيص التخفيضات من وزارة التجارة إلى رفع نسبة إقبال العملاء على الأسواق، إذ يكثر الطلب في هذا التوقيت من كل عام على المواد الغذائية التي تعـد مكونًا رئيسيًا في موائد شهر رمضان المبارك منها الطحين واللحوم والمخبوزات والحبوب مثل الجريش والقهوة والتمور، إضافة لقائمة من المشروبات الباردة.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي الرويلي أن الفرق الرقابية باشرت مهامها الميدانية بالتفتيش على الأسواق الغذائية وأسواق النفع العام بمنطقة الجوف، حيث بلغ عدد الزيارات ما يزيد عن 80 زيارة يوميًا لمراقبة وفرة المخزون وتطبيق الاشتراطات اللازمة.كما شهدت المحال والمراكز التجارية في منطقة القصيم توافد المتسوقين تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، حيث استعدت منذ وقت مبكر بتوفير جميع السلع الرمضانية التي من أبرزها: الشوربة، والأرز، والدقيق، والسكر، والدجاج، والمكرونة، والألبان، ومشتقاتها واللحوم المحلية والمستوردة.يأتي هذا مع توافد المستهلكين، ففي أسواق الأواني المنزلية يشتري المستهلكون المستلزمات المنزلية لتزيين المائدة الرمضانية بالأشكال والتحف التي اعتادوا على استخدامها في الشهر الكريم.وتقوم الجهات المختصة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، من خلال الفرق الرقابية والتأكيد على تطبيق جميع التعليمات والتعاميم بالشكل الصحيح، لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.من ناحيته، شدّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على أهمية مضاعفة جهود الإدارات المختصة واللجان المشكلة في مراقبة أسعار السلع الشرائية وتوفرها في الأسواق والمحال التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.وأشار سموه إلى ضرورة تكثيف وتفعيل البرامج التوعوية التي تهدف إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة لتقديم البلاغات عند وجود أي مخالفة على السلع الشرائية، سواءً كان في عدم توفرها أو مخالفة الأسعار أو انتهاء صلاحية الاستهلاك.واستعدادًا للشهر الكريم، بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية في تنفيذ الخطة التشغيلية، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية، ومتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية، ورصد المخالفات الصحية، وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، للالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، وأخذ عينات لفحصها بمختبر سلامة الأغذية.وأكدت الأمانة أن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية مستمرة بصورة يومية لموسم شهر رمضان المبارك، وتستهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين، ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها وإيصال البلاغات والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 940، من خلال تطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.وفي جميع أنحاء المملكة، تشهد الأيام الأخيرة من شهر شعبان الحالي ذروة موسم رمضان حيث اعتاد الكثير من المواطنين والمقيمين تأمين مستلزماتهم في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري لتوفير متطلبات رمضان خاصة في السلع والمواد الغذائية.وتسابقت الكثير من المجمعات التجارية على تأمين الكثير من السلع والعروض بالاتفاق مع الشركات المستوردة والمنتجة على حد سواء، وسط توفير كميات كبيرة من السلع تحسبًا لارتفاع الطلب في نهاية شهر شعبان الحالي ومطلع رمضان.