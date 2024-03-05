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العثور على مفقود موقق محتجزًا في سفح الجبل.. وهذه حالته

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العثور على مفقود موقق
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود موقق بمنطقة حائل محتجزًا في سفح الجبل.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن فارس الفريق "أحد أعضائه" ويدعى سعد جزاع الشمري، عثر على مفقود موقق محتجزًا بسفح جبل في حائل، وأنه لا تزال الجهات المختصّة وفريق إنجاد في الموقع لمساعدته.اضافة اعلان

إنجاد" يُباشر بلاغًا عن مفقود موقق

وصباح اليوم، أعلن الفريق تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من موقق التابعة لمنطقة حائل.

3 بلاغات عن مفقودين في مناطق المملكة

وأوضح أنه باشر على مدار أسبوع 3 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.


"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالرياض

وأكد "الفريق" أنه قبل أسبوع تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض، كانا يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009.

مفقود بالقرب من الخرمة بمكة

كما تحرك أعضاؤه بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يستقل مركبة من نوع دينا.

إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية

وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية، حيث أرسل عددًا من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وتحديد موقعه.

عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.
وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 3 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و782 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.

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