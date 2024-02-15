الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين والداخلية تنفذ حكم الشرع في جانيين بمكة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

50 ألف غرامة مخالفة النظام.. تقليص شركات العمرة إلى 476اضافة اعلان


انخفض عدد شركات العمرة إلى 476 شركة في 2023، مقابل 491 شركة خلال عام 2022، وبلغ عدد المعتمرين القادمين من الداخل والخارج حتى أغسطس 2023 ، 7.956.242 معتمرًا.. المزيد هنا

أمطار القصيم.. شاهد جريان السيول مع البرد بالدليمية والرس ورياض الخبراء


مع استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة على منطقة القصيم، خاصة محافظات الدليمية ورياض الخبراء، أدت لجريان السيول على طريق "الرس – القرين".. المزيد هنا

عاجل.. الطلاب المستحقون للمكافآت والإعانات وطريقة الاستعلام


تقدم وزارة التعليم مكافآت للعديد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.. المزيد هنا

عاجل.. قاموا بتهديد الأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع بحق مواطنَيْن في مكة


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس, بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بحق اثنين من الجناة في مكة المكرمة، فيما يلي نصه :.. المزيد هنا

إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف الصحية برتبة عريف المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفتره 03/06/1445هـ، 06/06/1445هـ، كما نود التنويه:. المزيد هنا

أهلية حساب المواطن.. سبب عدم الاستحقاق وطريقة الاعتراض

نشر حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، قائمة بأهم الأسئلة التي يطرحها المستفيدون.. المزيد هنا

700 ألف طالب وطالبة بـ تعليم جده يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، صباح اليوم، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ في مختلف المراحل الدراسية.. المزيد هنا

ترقية 2253 فرداً في الدفاع المدني بمختلف الرتب والتخصصات.


أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً بترقية 2253 فردًا بمختلف الرتب العسكرية.. المزيد هنا

صدور موافقة خادم الحرمين على منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة


صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 200 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات .. المزيد هنا

مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية


صدر اليوم الخميس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.

وفيما يلي نص المرسوم:.. المزيد هنا

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عاجل.. التأمينات توضح طريقة التحقق من الأهلية لصرف دعم ساند

شاهد.. بردية كثيفة وأمطار وسيول في الدليمية بمنطقة القصيم

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