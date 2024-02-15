عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين والداخلية تنفذ حكم الشرع في جانيين بمكة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





50 ألف غرامة مخالفة النظام.. تقليص شركات العمرة إلى 476



أمطار القصيم.. شاهد جريان السيول مع البرد بالدليمية والرس ورياض الخبراء



عاجل.. الطلاب المستحقون للمكافآت والإعانات وطريقة الاستعلام



عاجل.. قاموا بتهديد الأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع بحق مواطنَيْن في مكة



إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية



أهلية حساب المواطن.. سبب عدم الاستحقاق وطريقة الاعتراض



700 ألف طالب وطالبة بـ تعليم جده يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني



ترقية 2253 فرداً في الدفاع المدني بمختلف الرتب والتخصصات.



صدور موافقة خادم الحرمين على منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة



مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية

