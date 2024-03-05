عاجل.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان

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ينشغل الكثير من المواطنين بالتساؤل حول معرفة موعد صرف الرواتب والمنح خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الإنفاق عادة خلال هذا الشهر.





مواعيد صرف الرواتب



موعد الرواتب خلال شهر رمضان وعيد الفطر



مواعيد صرف المنح والمعاشات في رمضان

