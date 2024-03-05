عاجل.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان

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ينشغل الكثير من المواطنين بالتساؤل حول معرفة موعد صرف الرواتب والمنح خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الإنفاق عادة خلال هذا الشهر.
مواعيد صرف الرواتب
وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.
وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
موعد الرواتب خلال شهر رمضان وعيد الفطر ومن المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري - يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.
وسيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر.
مواعيد صرف المنح والمعاشات في رمضانوسيتم صرف دعم سكني بتاريخ 25 مارس – 15 رمضان 1445 هـ.
سيتم إيداع رواتب التقاعد بتاريخ 25 مارس – 15 رمضان 1445 هـ.
سيتم إيداع راتب التأهيل الشامل بتاريخ 26 مارس – 16 رمضان 1445 هـ.
سيتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي بتاريخ 28 مارس– 18 رمضان 1445 هـ.
سيتم إيداع رواتب التأمينات –ساند بتاريخ 28 مارس – 18 رمضان 1445 هـ.
سيتم إيداع دعم حافز بتاريخ 5 أبريل المقبل- 26 رمضان 1445 هـ.
-سيتم إيداع الدعم الزراعي (ريف) بتاريخ 7 إبريل: 28 رمضان 14445هـ.