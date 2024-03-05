مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس المدينة المنورة

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس على النحو التالي:
مواعيد الدراسة في رمضان بالمدينة المنورة- المدارس الصباحية: 9:30 صباحا
- المدارس المسائية: 1:30 ظهرا
- مدارس التعليم المستمر: 9:30 مساء
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعتمد التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال #شهر_رمضان_المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس. pic.twitter.com/NvhzMSlzCu— إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI) March 5, 2024
وبالأمس، أعلنت إدارة تعليم مكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي،خلال شهر رمضان المبارك للمدارس على النحو التالي:
التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي بمكة- الفترة الصباحية: 9:00 صباحا
- المسايئة : 1:00 ظهرا
- التعليم المستمر "الليلي": 9:30 مساء
#تعليم_مكة يعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي،خلال شهر رمضان المبارك للمدارس. pic.twitter.com/OyWjZ1UOm1— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) March 4, 2024
وفي وقت سابق، اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة جدة، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وموعد بدء الدوام بالإدارات التابعة لها.
مواعيد الدراسة في رمضان المدارس الصباحية - 9 صباحًا.
المدارس المسائية- 1 مساءً.
مدارس التعليم المستمر 9:30 مساءً.
وأوضحت الإدارة أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات التابعة لها 5 ساعات من 10 صباحًا إلى 3 مساءً.
اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لـ #تعليم_جده . pic.twitter.com/343u0m0sit— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) March 4, 2024
مواعيد الدراسة بتعليم الحدود الشماليةكما أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، اليوم، اعتماد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.
المدارس الصباحية - 10 صباحًا
المدارس المسائية - 9 مساءً
March 4, 2024
ومن المقرر أن تعلن إدارات التعليم في المملكة تباعًا عن توقيتات بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.
عدد أيام الدراسة خلال شهر رمضانويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال شهر رمضان 14 يومًا، بخلاف العطلات الأسبوعية.
ويتضمن الفصل الدراسي الثالث، الذي انطلق اليوم الأحد، إجازة نهاية أسبوع مطولة، فضلاً عن إجازة عيد الفطر.
وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.