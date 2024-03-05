مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس المدينة المنورة

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس على النحو التالي:



مواعيد الدراسة في رمضان بالمدينة المنورة



التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي بمكة



اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة جدة، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وموعد بدء الدوام بالإدارات التابعة لها.

- المدارس الصباحية: 9:30 صباحا- المدارس المسائية: 1:30 ظهرا- مدارس التعليم المستمر: 9:30 مساءوبالأمس، أعلنت إدارة تعليم مكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي،خلال شهر رمضان المبارك للمدارس على النحو التالي:- الفترة الصباحية: 9:00 صباحا- المسايئة : 1:00 ظهرا- التعليم المستمر "الليلي": 9:30 مساءوفي وقت سابق،





مواعيد الدراسة في رمضان



pic.twitter.com/343u0m0sit اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لـ #تعليم_جده March 4, 2024

مواعيد الدراسة بتعليم الحدود الشمالية



عدد أيام الدراسة خلال شهر رمضان



المدارس الصباحية - 9 صباحًا.المدارس المسائية- 1 مساءً.مدارس التعليم المستمر 9:30 مساءً.وأوضحت الإدارة أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات التابعة لها 5 ساعات من 10 صباحًا إلى 3 مساءً.كما أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، اليوم، اعتماد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.المدارس الصباحية - 10 صباحًاالمدارس المسائية - 9 مساءًومن المقرر أن تعلن إدارات التعليم في المملكة تباعًا عن توقيتات بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال شهر رمضان 14 يومًا، بخلاف العطلات الأسبوعية.ويتضمن الفصل الدراسي الثالث، الذي انطلق اليوم الأحد، إجازة نهاية أسبوع مطولة، فضلاً عن إجازة عيد الفطر.وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.