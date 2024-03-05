تنبيه عاجل لـ"الجوازات" بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج بدون تصريح

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، تنبيهًا بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج من دون تصريح.

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر.

جاء ذلك خلال رده على استفسار أحد المستفيدين بشأن عمر دخول دول الخليج من دون تصريح.





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