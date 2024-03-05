الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

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في دورتها الـ25 ..

برعاية خادم الحرمين.. بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن..غدًا الأربعاء

خادم الحرمين (11)
خادم الحرمين
أ أ
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تبدأ غداً الأربعاء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445 هـ التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.اضافة اعلان

جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم:


وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري، في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.
ويشارك في التصفيات النهائية 125 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في ستة فروع ويبلغ مجموع جوائزها ) 7.000.000 ( سبعة ملايين ريال.

أهداف المسابقة:


وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن للإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، وربط الناشئة بالقرآن، وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.
مما يذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام في اليوم الثالث من شهر رمضان 1445هـ، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الرابع من شهر رمضان في مدينة الرياض على شرف حرَم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

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