عاجل.. أهم 10.. سقوط جسر خميس مشيط وموعد صرف الدعم السكني وإسلام القس الأمريكي وزوجته

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. ننشر مواعيد الدوام في مدارس المملكة خلال شهر رمضان



عاجل.. هل يتم صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان؟



عاجل.. موعد صرف الدعم السكني في رمضان



كيف تتفادى الصداع النصفي خلال شهر رمضان؟



العَلَم السعودي.. 3 قرون من العزة والشموخ.. مراحل التغيير وأبرز المميزات



عاجل وبالتفاصيل.. الأرصاد يصدر تقريرًا عن الحالة المناخية المتوقعة في الربيع



بيان عاجل بشأن سقوط جسر مشاة ارتطمت به شاحنة في خميس مشيط



كان قسًا في كنيسة.. كاتب أمريكي شهير وزوجته يعتنقان الإسلام مع حلول شهر رمضان



عاجل.. لم يراعوا حرمة الشهر الكريم.. الأمن يطيح بمروجي "المنكرات" متلبسين في 5 ضبطيات

