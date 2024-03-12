الثلاثاء، 02 رمضان 1445 ، 12 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. سقوط جسر خميس مشيط وموعد صرف الدعم السكني وإسلام القس الأمريكي وزوجته

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. ننشر مواعيد الدوام في مدارس المملكة خلال شهر رمضاناضافة اعلان


انتظم الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، في أول أيام دوام شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.. المزيد هنا

عاجل.. هل يتم صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان؟


يتساءل كثير من مستفيدي حساب المواطن حول موعد إيداع الدفعة 77 – لشهر إبريل، وما إذا كانت ستوافق شهر رمضان أم بعده.. المزيدهنا

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني في رمضان


يتم إيداع الدعم السكني في حسابات المشمولين بالدعم في 24 من كل شهر ميلادي، في حال لم يوافق يوم إجازة أو عطلة رسمية.. المزيد هنا

كيف تتفادى الصداع النصفي خلال شهر رمضان؟


"عندما تبدأ النوبة أشعر أن يومي انتهى، أشعر بالسخط على نفسي، وأحيانًا أشعر بأني أكره ذاتي"، يقول خليل، وهو شاب عشريني.. المزيد هنا

العَلَم السعودي.. 3 قرون من العزة والشموخ.. مراحل التغيير وأبرز المميزات


يوافق اليوم الاثنين 11 من مارس، يوم العلم السعودي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. المزيد هنا

عاجل وبالتفاصيل.. الأرصاد يصدر تقريرًا عن الحالة المناخية المتوقعة في الربيع


أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الربيع الحالي.. المزيد هنا

بيان عاجل بشأن سقوط جسر مشاة ارتطمت به شاحنة في خميس مشيط


أصدرت بلدية خميس مشيط بيانا، عقب سقوط جسر للمشاة ارتطمت به شاحنة تحمل معدات ثقيلة، ما تسبب في غلق طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز.. المزيد هنا

كان قسًا في كنيسة.. كاتب أمريكي شهير وزوجته يعتنقان الإسلام مع حلول شهر رمضان


نشر الناشط والكاتب الأمريكي الشهير شون كينغ، فيديو أعلن فيه اعتانقه الإسلام مع زوجته اليوم الإثنين، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا

عاجل.. لم يراعوا حرمة الشهر الكريم.. الأمن يطيح بمروجي "المنكرات" متلبسين في 5 ضبطيات


لم يراعو حرمة الشهر الكريم، وتجرأوا عليه بترويج المنكرات فكانت نهايتهم على يد الجهات الأمنية.. المزيد هنا

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عاجل.. تدشين حملة "جود المناطق" لدعم الأسر الأشد حاجة للسكن (فيديوهات)

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