عاجل.. موعد صرف الدعم السكني في رمضان

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يتم إيداع الدعم السكني في حسابات المشمولين بالدعم في 24 من كل شهر ميلادي، في حال لم يوافق يوم إجازة أو عطلة رسمية.





موعد صرف الدعم السكني خلال شهر رمضان



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

