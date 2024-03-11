الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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عاجل.. ننشر مواعيد الدوام في مدارس المملكة خلال شهر رمضان

طلاب السعودية
الطلاب بدأوا العمل بدوام شهر رمضان
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انتظم الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، في أول أيام دوام شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

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مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان

 وجاء انتظام الطلاب والطالبات وفقًا للمواعيد التي أعلنتها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الشهر. 
وتتراوح مواعيد الحضور من الـ 9 إلى 10 صباحًا. 

 


مدارس الرياض 

حدّدت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدايةَ اليوم الدراسي في ‫المدارس لشهر رمضان في الساعة 9 صباحًا بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ابتداءً من الاثنين المقبل الأول من رمضان 1445هـ الموافق 11 من مارس 2024م، إلى الخميس 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 من مارس 2024م.
وسيتم تقليص مدة الحصة خلال شهر رمضان إلى 35 دقيقة، مع تخصيص نصف ساعة لأداء صلاة الظهر. 
وتبدأ الدراسة في مدارس التعليم المستمر "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية" من الساعة 9 صباحًا، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكلّ مرحلة وكل صف دراسي.

مدارس مكة المكرمة

حددت إدارة تعليم مكة، بداية اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس على النحو التالي:
- الفترة الصباحية: 9:00 صباحًا
- المسائية : 1:00 ظهرًا
- التعليم المستمر "الليلي": 9:30 مساء

مدارس جدة

حددت الإدارة العامة للتعليم في جدة، بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، على النحو التالي:
الفترة الصباحية: 9:00 صباحًا
- المسائية : 1:00 ظهرًا
فيما ستكون ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات 5 ساعات، من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا.

مدارس المدينة المنورة

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:
الفترة الصباحية: 9:30 صباحًا
- المسائية : 1:30 ظهرًا
- التعليم المستمر "الليلي": 9:30 مساء

مدارس القصيم

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:
الفترة الصباحية: 10:00 صباحًا
- التعليم المستمر "الليلي": 9:00 مساء
وحددت الإدارة، مواعيد حضور الهيئة التعليمية والإدارية قبل الحصة الأولى بــ 15 دقيقة.

مدارس الحدود الشمالية

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:
الفترة الصباحية: 10:00 صباحًا
- التعليم المستمر "الليلي": 9:00 مساء

مدارس المنطقة الشرقية

حددت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، للتوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:
بداية الحصة الأولى: 9:30 صباحًا
زمن الحصة: 35 دقيقة
تخصيص نصف ساعة لأداء صلاة الظهر.
مكاتب التعليم:
من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا
يبدأ الدوام الرسمي في كافة الإدارات والأقسام والوحدات التابعة لها الساعة: 10.00 صباحًا حتى الساعة 3.00 عصرًا.
مدارس التعليم المستمر:
من الساعة 9.00 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاثة.

مدارس الجوف

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:
الفترة الصباحية: 10:00 صباحًا
- التعليم المستمر "الليلي": 8:45 مساء

مدارس الباحة

 اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، في جميع مدارس التعليم العام بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي.
بداية الحصة الأولى: الساعة 9:30 صباحًا.
مدارس التعليم المستمر
الساعة 9 مساءً، بواقع 35 دقيقة لكل حصة.
وينتهي بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وكل صف دراسي.

مدارس المجمعة

حدد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المجمعة؛ مواعيد التوقيت الزمني لدوام الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة في مدارس التعليم العام والمُستمر ولجميع موظفي الإدارة في شهر رمضان المُبارك 1445هـ، على النحو التالي:
الهيئة الإدارية والتعليمية بمدارس التعليم العام:  9:30 صباحًا.
الحصة الأولى: 9:45 صباحًا.
مدارس التعليم المستمر: 9:00 مساءً.
بداية دوام جميع الموظفين في الإدارات: 10:00 صباحًا.

مدارس القنفذة

حددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة القنفذة، أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبــارك للمـدارس والإشـراف الـتربوي ومكاتب التعليم، على النحو التالي:
الحصة الأولى: 9: 00 صباحًا.
زمن الحصة: 35 دقيقة.
زمن الصلاة: 30 دقيقة.
المدارس المسائية
الحصة الأولى: 10:00 مساءً
زمن الحصة: 30 دقيقة
زمن الصلاة: 30 دقيقة 
مدارس التعليم المستمر
الحصة الأولى: 9:30 مساءً
زمن الحصة: 35 دقيقة.

مدارس الزلفي 

حدد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الزلفي، التوقيت الزمني لدوام الطلبة في مدارس التعليم العام والمُستمر في شهر رمضان المُبارك 1445هـ، على النحو التالي:
الحضور: 9: 30 صباحًا.
الحصة الأولى: 9:45 صباحًا.
التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9:00 مساءً.
زمن الحصة: 35 دقيقة.

مدارس حفر الباطن

حددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، التوقيت الزمني لدوام الطلبة في المدارس التابعة لها في شهر رمضان المُبارك 1445هـ، على النحو التالي:
مدارس التعليم العام: 9:30 صباحًا.
الحصة الأولى: 9:45 صباحًا.
التعليم المستمر: 9:00 مساءً.

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