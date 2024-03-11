عاجل وبالتفاصيل.. الأرصاد يصدر تقريرًا عن الحالة المناخية المتوقعة في الربيع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الربيع الحالي، والذي بدأ من شهر مارس الجاري ويستمر حتى شهر مايو 2024.





الأمطار حول المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة



توقعات الحالة المطرية لشهر مارس بهذه المناطق



وتوقع التقرير هطول أمطار حول المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة، باستثناء أجزاء من مناطق "الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، عسير"، فتكون أقل من معدلها بفرصة حدوث تصل إلى 50%.وذكر التقرير أنه في شهر مارس تشير التوقعات المناخية إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة تصل نسبة الحدوث 60-50%.

فيما تكون أعلى من معدلها باحتمالية حدوث تصل إلى 50% على أجزاء من مناطق "نجران، جازان" وأقل من معدلها على أجزاء من مناطق "حائل، الجوف، الحدود الشمالية".





هطول أمطار حول المعدل الطبيعي



وفي شهر إبريل توقع المركز هطول أمطار حول المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

بينما تكون أعلى من معدلها على أجزاء من مناطق "المدينة المنورة، القصيم، حائل" بنسبة فرصة حدوث تصل إلى 50%.

فيما تقل احتمالية الهطول على أجزاء من مناطق "الشرقية، الحدود الشمالية، عسير".

فيما توقع المركز خلال شهر مايو هطول أمطار حول المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

بينما تكون أعلى من معدلها بنسبة حدوث تصل إلى 50% على أجزاء من مناطق "الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية".

وتكون فرصة هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي بنسبة حدوث تصل إلى 60% على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.





ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال فصل الربيع



وتوقعت "الأرصاد" أنه خلال فصل الربيع بمشيئة الله تعالى، سترتفع معدلات درجة الحرارة السطحية بفرصة حدوث تصل نسبتها إلى 80%، حيث يتوقع التغير أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار يصل إلى درجتين على أغلب مناطق المملكة.

بينما يصل الارتفاع إلى درجة ونصف على منطقة جازان وأجزاء من مناطق "مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، تبوك".

وذكر المركز أنه خلال شهر مارس من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة السطحية بنسبة احتمالية تصل ما بين 80-70%، حيث من المتوقع أن يصل الارتفاع ما يقارب درجتين على معظم مناطق المملكة، باستثناء الأجزاء الشمالية الشرقية قد تصل إلى درجتين ونصف.

أما المناطق "مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران" فتكون درجة ونصف.





ارتفاع درجات الحرارة في إبريل ومايو



فيما يتوقع خلال شهر إبريل ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة احتمالية تصل إلى أعلى من 80% على جميع مناطق المملكة.

ويتوقع بأن يكون معدل هذا الارتفاع ما يقارب درجتين على أغلب مناطق المملكة.

بينما يتوقع أن تصل إلى درجة ونصف على منطقتي جازان ونجران والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

فيما توقع خلال شهر مايو ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة احتمالية تصل ما بين 90-70%، حيث من المتوقع أن يكون الارتفاع بمقدار درجتين على مناطق "الرياض، الشرقية، القصيم، نجران".

وتصل إلى درجة ونصف على بعض مناطق المملكة "أجزاء من المنطقة الشرقية، أجزاء من الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوة، مكة المكرمة، جازان".

بينما يصل معدل الارتفاع على باقي مناطق المملكة إلى درجة.